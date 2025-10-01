Πέραν της κοινής τοποθέτησης των εργοδοτών για το κυρίαρχο θέμα της ΑΤΑ και κατά πόσο αυτή θα επηρεάσει τις παραπέρα εξελίξεις, όσον αφορά στη διαδικασία εξεύρεσης συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, η αυριανή πανεργοδοτική σύσκεψη, έχει από μόνη της μια ιδιαίτερη βαρύτητα.

Και αυτό, καθώς για πρώτη φορά οι εκτελεστικές επιτροπές ΚΕΒΕ και ΟΕΒ θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι σε επίσημη σύσκεψη, για να τοποθετηθούν επί βασικών ζητημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και να εκδώσουν κοινό ανακοινωθέν.

Όπως πληροφορούμαστε, πέραν του θέματος της ΑΤΑ, στο τραπέζι θα τεθούν και τα ζητήματα της φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά και του συνταξιοδοτικού. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις 3 μμ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας και όπως έχει αναφερθεί, δεν αναμένεται να γίνουν δηλώσεις, αλλά θα εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν.

Η αυριανή σύσκεψη και το περιεχόμενο του ανακοινωθέντος, αναμένεται να καθορίσει εν μέρει και την παραπέρα διαδικασία, όσον αφορά στις προσπάθειες του υπουργού Εργασίας για την εξεύρεση κοινής συνισταμένης με τις συντεχνίες, ώστε να προκύψει νέα συμφωνία για την ΑΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι η εργοδοτική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητά καν τη θέση ΑΤΑ για όλους, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο πλαίσιο τεσσάρων σημείων που κατέθεσε η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού.

Ωστόσο, οι δυο εργοδοτικές οργανώσεις φέρονται διατεθειμένες να συζητήσουν τα άλλα 3 σημεία του πλαισίου, δηλαδή την κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ, και την οριοθέτηση του ποσοστού αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και του πληθωρισμού ώστε να δικαιολογείται η απόδοση του Τιμάριθμου στους εργαζόμενους.

Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος μιλούσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το Υπουργείο Οικονομικών ενεργεί προληπτικά για πάρα πολλά θέματα και έχει ληφθεί υπόψη η δυνατότητα να καταλήξουμε σε μία συμφωνία για την ΑΤΑ, χωρίς να επηρεάζεται ο προϋπολογισμός και το δημοσιονομικό ισοζύγιο». Πρόσθεσε ότι «έγιναν δεκάδες ασκήσεις για να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε κατάληξη, όσον αφορά στο θέμα της ΑΤΑ. Η συγκράτηση του κόστους του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων είναι μία μόνιμη ανησυχία, την οποία έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και γίνονται πάρα πολλά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση», είπε.

Για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Όσον αφορά στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, θέμα το οποίο θα συζητηθεί και στην αυριανή πανεργοδοτική σύσκεψη, ο Μάκης Κεραυνός είπε ότι θα δοθεί μια συγκεκριμένη λύση όσον αφορά το θέμα της αποπληρωμής του χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. «Αντιμετωπίζεται συνολικά, δεν είναι απλώς η αποπληρωμή κάποιων δόσεων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήδη έχει αρχίσει ο διάλογος και οι συζητήσεις και σε υπηρεσιακό επίπεδο και στο επίπεδο των Υπουργών για το θέμα αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του υπουργού Εργασίας με τις συντεχνίες, χωρίς όμως να προκύψει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι προσεχώς θα καθοριστεί και νέα συνάντηση, ωστόσο θα αναμένεται προηγουμένως το αποτέλεσμα της αυριανής πανεργοδοτικής συνάντησης.