Με «συμπαίκτη» θα διεξάγει πλέον τις επαφές του με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της ΑΤΑ ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, καθώς στην εξίσωση προστίθεται και ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Όπως πληροφορούμαστε, η προσθήκη του υπουργού Οικονομικών κρίθηκε χρήσιμη και απαραίτητη για τον επόμενο γύρο των διαβουλεύσεων, καθώς θα είναι σημαντικό η όποια πρόταση να είναι κοστολογημένη και εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων.

Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τους δυο υπουργούς, Εργασίας και Οικονομικών, κατά την οποία συζήτησαν το θέμα της ΑΤΑ και πώς προχωρά η διαδικασία από εδώ και πέρα. Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Πρόεδρος αποφάσισε να εμπλακεί περισσότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης, καθώς ο διάλογος είχε περιέλθει σε τέλμα, όπως είχαν αναφέρει τόσο οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών όσο και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Σε δηλώσεις του χθες το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες οι δυο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις με τις συντεχνίες των εργαζομένων και τους συνδέσμους των εργοδοτών για το θέμα της ΑΤΑ. Προσερχόμενος σε εκδήλωση του Ομίλου Φωτιάδη και ερωτηθείς για το εν λόγω ζήτημα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διευκρίνισε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία του διαλόγου από εδώ και πέρα, ενώ εξέφρασε και την αισιοδοξία του για θετικό αποτέλεσμα. «Είμαστε στο τελικό στάδιο, θεωρούμε ότι υπάρχουν τα δεδομένα για να καταλήξουμε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει κοινή συνάντηση. Οι δύο υπουργοί θα δουν χωριστά τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε κοινή συνάντηση, ώστε να υπάρξει κατάληξη. Θεωρώ ότι υπάρχει υποδομή για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς πότε θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «άμεσα, αυτή τη βδομάδα, τις επόμενες μέρες».

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει τη θέση της, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναμένουμε να ενημερώσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι διαδραματίζουμε ένα συμβιβαστικό ρόλο στη συμφωνία που πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στις συντεχνίες και τους εργοδότες. Αναλαμβάνουμε αυτό τον ρόλο μας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν, στη βάση των όσων συζητήθηκαν, κάναμε σήμερα μια διεξοδική συζήτηση, καταλήξαμε σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο θα συζητήσουμε και με τους εργοδότες και με τις συντεχνίες τους οποίους προσεγγίζουμε ως συνεργάτες, με την ελπίδα, με την αισιοδοξία, από δικής μας πλευράς θεωρούμε ότι υπάρχει η υποδομή, για να έχουμε μια θετική κατάληξη», σημείωσε.

«Δεν μίλησα με κανένα»

Κληθείς να πει κατά πόσο είχε επικοινωνία με τις συντεχνίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, δεν είχα επικοινωνία με κανέναν. Έγινε η συνάντηση, οι δύο υπουργοί θα μιλήσουν και με τις δύο πλευρές, και με τις συντεχνίες και με τους εργοδότες, και ελπίζω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».

Νωρίτερα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είχε κάνει λόγο για εντατικοποίηση της διαδικασίας, αφού κατά τη σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουν καθοριστεί τα επόμενα βήματα. «Αξιολογήθηκαν τα δεδομένα σχετικά με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την εντατικοποίηση της διαδικασίας, με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία, η επίτευξη της οποίας κρίνεται ως εφικτή. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους εντός των αμέσως επόμενων ημερών» ανέφερε.