Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός χαρακτήρισε τον μηδενικό πληθωρισμό ως μια θετική συγκυρία που μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία για την ΑΤΑ στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, καλώντας όλες τις πλευρές να προσέλθουν με εποικοδομητικό πνεύμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την υπογραφή συμφωνίας για τη μεταφορά των υπαλλήλων του ΧΑΚ στο Δημόσιο σε περίπτωση αποκρατικοποίησης, ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί το βασικό εργαλείο επίλυσης κρίσιμων θεμάτων, που στο παρελθόν έχει διασφαλίσει κοινωνική ειρήνη και οφέλη για την οικονομία.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ρόλο καταλυτικό για να βρεθεί μια λύση που θα ωφελεί επιχειρήσεις, εργαζόμενους και κοινωνία, ενώ ο ίδιος «στηρίζει απερίφραστα» τη συνέχιση του διαλόγου. Αναφορικά με την πρόταση «ΑΤΑ για όλους», είπε ότι πρόκειται για εξαγγελία του Προέδρου, που πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο ώστε να συμβάλει σε συμφωνία.

Για την οικονομική επίπτωση στο μισθολόγιο, ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενεργεί προληπτικά, ενώ η τελική κοστολόγηση θα γίνει μόλις κατατεθούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Αναφορά στο GSI και την ηλεκτρική διασύνδεση

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για αντιπαράθεση με την Αθήνα. Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ίδιος έχουν ήδη δώσει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις και «όσα έπρεπε να λεχθούν έχουν λεχθεί».

ΚΥΠΕ