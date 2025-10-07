Οι Εκτελεστικές Επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ θα συνεδριάσουν εκ νέου τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00, με αποκλειστικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά τη χθεσινή τοποθέτηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για συνέχιση του διαλόγου υπό τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας. Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις και θα ληφθούν αποφάσεις για τον περαιτέρω χειρισμό του ζητήματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών στα συλλογικά όργανα των δύο οργανώσεων, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία συνάντηση με κρατικούς αξιωματούχους για το θέμα της ΑΤΑ.

Παράλληλα, το μορατόριουμ δημοσίων δηλώσεων που έχουν επιβάλει οι δύο οργανώσεις θα παραταθεί έως τις 13 Οκτωβρίου.