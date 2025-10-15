Ανοδική πορεία κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο του 2025 τόσο στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Κύπρο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,1% στην Ευρωζώνη και την ΕΕ, ενώ η Κύπρος παρουσίασε ισχυρότερη άνοδο, στο +2,4%.

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, η βιομηχανική δραστηριότητα εμφάνισε πτώση στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η παραγωγή μειώθηκε κατά 1,2% στην Ευρωζώνη και 1,0% στην ΕΕ, ενώ στην Κύπρο παρέμεινε σταθερή, καταγράφοντας καλύτερη επίδοση σε σχέση με άλλα κράτη μέλη.

Πτώση στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους

Η Eurostat αναφέρει ότι, σε μηνιαία σύγκριση, η παραγωγή μειώθηκε σε όλους τους βασικούς βιομηχανικούς κλάδους, με εξαίρεση τα μη ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά, όπου σημειώθηκε οριακή αύξηση 0,1%.

Στο σύνολο της ΕΕ, η παραγωγή παρέμεινε σταθερή για τα ενδιάμεσα αγαθά, αλλά μειώθηκε για τα κεφαλαιουχικά, ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά και την ενέργεια.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (-5,2%), την Ελλάδα (-4,5%) και την Αυστρία (-3,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+9,8%), το Λουξεμβούργο (+4,8%) και τη Σουηδία (+3,6%).

Ετήσια άνοδος για τα μη ανθεκτικά αγαθά

Σε ετήσια βάση, η παραγωγή μειώθηκε για τα ενδιάμεσα αγαθά, την ενέργεια, τα κεφαλαιουχικά και τα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά αυξήθηκε σημαντικά για τα μη ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά, κατά +8,2% στην Ευρωζώνη και +6,5% στην ΕΕ.

Στην ΕΕ συνολικά, καταγράφηκε άνοδος 0,5% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες υποχώρησαν.

Η Κύπρος ανάμεσα στις λίγες χώρες με θετική μεταβολή

Στην κατάταξη των κρατών μελών, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+28,6%), το Λουξεμβούργο (+9,5%) και τη Σουηδία (+8,3%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (-8,6%), τη Σλοβακία (-6,3%) και τη Δανία (-5,0%).

Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 2,4%, αποτελώντας μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ με θετική ετήσια μεταβολή, γεγονός που καταδεικνύει σταθερότητα και ανθεκτικότητα του εγχώριου βιομηχανικού τομέα σε μια περίοδο επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής παραγωγής.