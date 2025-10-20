Αιφνιδίασαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες συνήλθαν στις 3 το απόγευμα σε πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, για να ανασκοπήσουν την πορεία της διαδικασίας για την ΑΤΑ.

Καθόσον η πανσυνδικαλιστική βρισκόταν σε εξέλιξη, έφτασε στα γραφεία της ΠΕΟ έγγραφο με κυβερνητικές θέσεις για την ΑΤΑ. Χωρίς να έχει διευκρινιστεί κατά πόσο επρόκειτο για μεσολαβητική πρόταση ή πλαίσιο θέσεων για συζήτηση, η σύσκεψη διακόπηκε μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από την κυβερνητική πλευρά.

Αυτό που αναμένεται πλέον είναι να δοθούν εξηγήσεις από τους δυο υπουργούς και δεν αποκλείεται να υπάρξει άμεσα συνάντηση μεταξύ των δυο πλευρών. Το ενδεχόμενο η συνάντηση να γίνει ακόμα και απόψε είναι υπαρκτό, αν και απομακρυσμένο. Οι συντεχνίες ήδη εξετάζουν το έγγραφο και καταγράφουν ασάφειες που υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνονται στο έγγραφο.

Σημειώνεται ότι την ίδια ώρα η πρόταση των δύο υπουργών αξιολογείται και από τα αρμόδια όργανα της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ. Υπενθυμίζεται ότι στις 17:00 αναμενόταν να συνέλθει σε έκτακτη συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης η διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με θέμα συζήτησης την ΑΤΑ.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε πως η σημερινή συνεδρία της διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής θα έχει στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι αποφάσεις είναι ειλημμένες και οι εντολές στη διαπραγματευτική ομάδα δεν μπορούν να αλλάξουν».