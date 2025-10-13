Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) εμφανίζονται ενωμένα και αποφασισμένα ενόψει της συνάντησης με την αρμόδια αρχή για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025.

Οι Εκτελεστικές Επιτροπές των δύο οργανισμών συνεδρίασαν κοινώς τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνεδρία:

Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις μετά την προηγούμενη κοινή συνεδρία της 2ας Οκτωβρίου 2025 ,

οι εξελίξεις μετά την προηγούμενη κοινή συνεδρία της , Επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις των δύο οργανώσεων επί της αρχής και επί της ουσίας ,

των δύο οργανώσεων , Εγκρίθηκε η στρατηγική για τη διαχείριση των διαπραγματεύσεων ,

για τη , Εξουσιοδοτήθηκαν οι διαπραγματευτικές ομάδες να χειριστούν κατάλληλα τη συνάντηση με την αρμόδια αρχή,

να τη συνάντηση με την αρμόδια αρχή, Και αποφασίστηκε η παράταση του μορατόριουμ δηλώσεων, διατηρώντας ενιαία στάση έως ότου ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις.

Η κοινή στάση της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ υποδηλώνει πλήρη συντονισμό ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το μέλλον της ΑΤΑ, ενός ζητήματος που επηρεάζει την αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.