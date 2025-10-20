Κρίσιμη ημέρα θεωρείται η σημερινή για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), καθώς στις 15:30 πραγματοποιείται η πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, ενώ στις 17:00 συνεδριάζει εκτάκτως, μέσω τηλεδιάσκεψης, η διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν κάνει λόγο για σοβαρή οπισθοδρόμηση και αδιέξοδο μετά τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής στο Υπουργείο Εργασίας, με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Στη σημερινή διάσκεψη αναμένεται να γίνει ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, σημειώνοντας πως υπάρχει θετική προσέγγιση και από τις δύο πλευρές – συνδικαλιστικές και εργοδοτικές – για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η σημερινή συνεδρία στοχεύει στην ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, υπογραμμίζοντας όμως πως «οι αποφάσεις είναι ειλημμένες και οι εντολές στη διαπραγματευτική ομάδα δεν μπορούν να αλλάξουν».