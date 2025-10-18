Δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν η χθεσινή συνάντηση μεταξύ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε σχέση με το θέμα της ΑΤΑ. Μπορεί οι δυο πλευρές να είχαν δρόμο να διανύσουν μέχρι να φτάσουν σε συμφωνία, ωστόσο χθες, όχι μόνο δεν επήλθε πρόοδος, αλλά αντίθετα υπήρξε πλήρες πισωγύρισμα.

Οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξήλθαν της σύσκεψης πλήρως απογοητευμένες από τα όσα άκουσαν, σημειώνοντας ότι επήλθε ναυάγιο στη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, οι συντεχνίες υποστήριξαν μετά το τέλος της συνάντησης ότι η κυβερνητική πλευρά μετέφερε αναθεωρημένες θέσεις των εργοδοτών για συζήτηση, σε σχέση με ό,τι είχε συζητηθεί την προηγούμενη μέρα, οι οποίες σύμφωνα με το συνδικαλιστικό κίνημα, ήταν εντελώς εκτός πλαισίου. Ως εκ τούτου, έχει συγκληθεί έκτακτη πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για τη Δευτέρα, κατά την οποία πιθανότατα θα ανακοινωθεί λήψη μέτρων.

Όπως ανέφεραν οι ηγεσίες των συντεχνιών, «από την πλευρά μας θεωρούμε ότι έχει επέλθει ναυάγιο στη διαδικασία και ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό που ήρθε στο τραπέζι από τους εργοδότες δεν είναι ΑΤΑ για όλους, αλλά ΑΤΑ κάποτε».

Επί τούτου, η κυβερνητική πλευρά, σημειώνει σε σχέση με την εξέλιξη της χθεσινής διαδικασίας ότι οι δυο υπουργοί μετέφεραν ορισμένες αντιπροτάσεις των εργοδοτών – εφόσον δεν γίνονται κοινές συναντήσεις – για θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί την προηγούμενη μέρα, με σκοπό να τοποθετηθούν οι συντεχνίες επ’ αυτών. Οι θέσεις της κυβέρνησης δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση, διευκρινίζεται από τους δυο υπουργούς.

Πρόθυμοι για διάλογο – Ελπίδες για συμφωνία

Αναλυτικότερα, η πρώτη συνάντηση χθες πραγματοποιήθηκε μεταξύ των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με την εργοδοτική πλευρά. Εξερχόμενοι της συνάντησης, οι εκπρόσωποι ΚΕΒΕ και ΟΕΒ αναφέρθηκαν στην ανάγκη συνέχισης του διαλόγου, στην προθυμία τους να παρευρεθούν και σε νέα συνάντηση, ενώ εξέφρασαν την ελπίδα να υπάρξει επιτυχής έκβαση του διαλόγου, ο οποίος συνεχίζεται εδώ και μήνες.

Οι δηλώσεις των προέδρων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ έδιναν την εντύπωση ότι υπήρξε θετικό κλίμα και ότι υπήρξε πρόοδος προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου, δήλωσε μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας ότι συναντήσεις θα υπάρχουν συνέχεια μέχρι να βρούμε τη λύση. Αυτός είναι ο διάλογος και ο διάλογος συνεχίζεται, σημείωσε, προσθέτοντας ότι εντός της ημέρας δεν επρόκειτο να υπάρξει άλλη συνάντηση, αλλά είναι πάντοτε διαθέσιμοι για εποικοδομητικό διάλογο.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης από πλευράς του υπογράμμισε την προσήλωση των εργοδοτικών οργανώσεων στο διάλογο, λέγοντας πως η χρονική διάρκεια είναι τέτοια που πρέπει να είναι προσεκτικοί. «Θέλουμε να διατηρηθεί ένα καλό θετικό κλίμα γιατί κύριος στόχος μας είναι να βρεθεί μια λύση σ’ ένα χρονοβόρο αν θέλετε, θέμα. Εμάς μέλημά μας παραμένει η προστασία της οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας και προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εισηγήσεις και οι παρατηρήσεις μας σε αυτό τον κοινωνικό διάλογο», δήλωσε.

Από κει και πέρα, ο κ. Παντελίδης, κάλεσε τους συναδέλφους του συνδικαλιστικού κινήματος «να προσέλθουν με ανοικτό μυαλό για να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα μας βοηθήσουν να πάμε παρακάτω».

Παρεμβαίνοντας και πάλι ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι το τι είχε συμβεί στο παρελθόν στην οικονομία πρέπει να μας κάνει σοφότερους. Για να αποφύγουμε προκλήσεις που προέρχονται από το παρελθόν, συνέχισε εξηγώντας ότι εννοεί το 2013, «πρέπει να πατούμε σε γερά θεμέλια».

Πανσυνδικαλιστική και μέτρα

Η δεύτερη συνάντηση, με τις συντεχνίες, ξεκίνησε γύρω στις 4 το απόγευμα και κράτησε περίπου 2-2.30 ώρες. Εξερχόμενοι της σύσκεψης οι επικεφαλής των συντεχνιών έκαναν λόγο για σοβαρή οπισθοδρόμηση και αδιέξοδο, προσθέτοντας ότι την προσεχή Δευτέρα θα συγκληθεί πανσυνδιαλιστική διάσκεψη προς ενημέρωση και αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις φεύγουν απογοητευμένες από τα όσα τους μεταφέρθηκαν σήμερα ως θέσεις της εργοδοτικής πλευράς. «Αντί εκείνου που αναμέναμε εμείς, να είμαστε μπροστά σε έναν πεδίο όπου θα είχαμε τις αναγκαίες συγκλήσεις για να προχωρήσουμε σε λύσεις, αυτό το ενδεχόμενο έχει απομακρυνθεί», σημείωσε. Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, είπε πως αυτό που διαπιστώνεται σήμερα είναι ότι αντί να βελτιώνεται η όλη διαπραγματευτική διαδικασία, έχει προχωρήσει πολύ αρνητικά. «Αυτό που ακούσαμε είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ΑΤΑ. Εμείς είχαμε την ΑΤΑ και την έχουμε ως κεκτημένο, γνωρίζουμε τι είναι η ΑΤΑ και αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε μία λύση ώστε σταδιακά να επανέλθει η ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της, αυτή ήταν η θέση μας ευθύς εξαρχής», σημείωσε ακολούθως.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, έκανε λόγο από την πλευρά του για σοβαρή οπισθοδρόμηση. «Αυτά που μας έχουν μεταφερθεί ότι είναι θέσεις των εργοδοτών, οι προϋποθέσεις που τίθενται για να δίνεται η ΑΤΑ, εκφυλίζουν τον θεσμό της ΑΤΑ. Θεωρούμε ότι δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να γίνουν αποδεκτές, γι’ αυτό προχωρούμε σε πανσυνδικαλιστική την ερχόμενη Δευτέρα για να προχωρήσουμε σε μέτρα», επεσήμανε.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε στις δικές του δηλώσεις ότι δυστυχώς σήμερα καταρρέει μία προσπάθεια η οποία μέχρι και χθες διαφαινόταν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετική κατάληξη.

«Το τι έχει παρουσιαστεί σήμερα στη συνδικαλιστική πλευρά από τους δύο Υπουργούς ως αναθεωρημένη και εντελώς διαφορετική προσέγγιση από την εργοδοτική πλευρά, διαφοροποιεί πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια αυθεντική διευθέτηση του θέματος της ΑΤΑ και επιβεβαιώνεται ο φόβος, τον οποίο είχαμε εκφράσει εδώ και αρκετούς μήνες προηγουμένως, ότι τα πράγματα, αν παρεξέκλιναν από τη σωστή πορεία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λογική του παραλόγου στην ΑΤΑ κάποτε. Δυστυχώς, μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά», επισήμανε.

Νέα προσπάθεια ΥΠΕΡΓ

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», οι διαφοροποιήσεις που αντιπρότειναν οι εργοδότες, αφορούσαν στα θέματα του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και του ποσοστού του πληθωρισμού, με βάση το οποίο θα καταβάλλεται ο Τιμάριθμος, καθώς και στο χρονικό ορίζοντα κατά τον οποίο η ΑΤΑ θα πάει στο 100%. Πλέον, μετά από τη χθεσινή εξέλιξη, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο υπουργός Εργασίας θα επικοινωνήσει εκ νέου με τις δυο πλευρές και θα προσπαθήσει να τις φέρει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου.