Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη τον διορισμό της Δέσποινας Σπάνου ως Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας, υπεύθυνης για τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Εμπιστοσύνης στη Γενική Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (DG CNECT). Η συγκεκριμένη διεύθυνση αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές για την προετοιμασία της Ευρώπης για την ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σπάνου διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφάλειας, προστασίας των καταναλωτών και ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχει βαθιά κατανόηση της θεσμικής αρχιτεκτονικής και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ, σε συνδυασμό με ισχυρή εμπειρία στη διοίκηση πολυμορφικών ομάδων και σημαντικών πολιτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Δέσποινα Σπάνου έχει επιδείξει συνεχή αριστεία στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, στη σχεδίαση πολιτικής και στον συντονισμό, καθώς και στη διεύθυνση πολύπλοκων νομοθετικών διαπραγματεύσεων. Ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για τον Κανονισμό Κυβερνοασφάλειας και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυβερνοασφάλεια, ενώ έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ και της πρωτοβουλίας Women4Cyber. Η ευρεία εμπειρία και η αποδεδειγμένη ηγεσία της την καθιστούν ιδανική για να συμβάλει αποφασιστικά στο έργο της DG CNECT, αναφέρεται.

Η Δέσποινα Σπάνου, Κύπρια και Έλληνίδα υπήκοος, είναι αυτήν τη στιγμή Κύρια Σύμβουλος για θέματα κυβερνοασφάλειας και διατομεακών ζητημάτων στη DG CNECT. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως επικεφαλής του Γραφείου του πρώην Αντιπροέδρου Μαργαρίτη Σχοινά, Διευθύντρια για την Ψηφιακή Κοινωνία, Εμπιστοσύνη και Κυβερνοασφάλεια στη DG CNECT, καθώς και Διευθύντρια για τους Καταναλωτές στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (DG JUST). Νωρίτερα, ήταν αναπληρώτρια επικεφαλής Γραφείου των Επιτρόπων Μάρκου Κυπριανού και Ανδρούλλας Βασιλείου. Πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003, εργαζόταν σε δικηγορικό γραφείο.

Η ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων της θα καθοριστεί αργότερα.

