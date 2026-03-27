Σε μια κίνηση που ανακουφίζει τον τομέα της χοιροτροφίας και ταυτόχρονα υπόσχεται επάρκεια ποιοτικού κρέατος για τον Κύπριο καταναλωτή, προχώρησε το Υπουργείο Γεωργίας.

Με φόντο τους περιορισμούς που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του αφθώδους πυρετού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες ένα στοχευμένο σχέδιο στήριξης, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την ερχόμενη Δευτέρα.

Στόχος είναι η άμεση αποσυμφόρηση των χοιροστασίων με τη σφαγή 6.500 ζώων, τα οποία, αν και αρχικά προορίζονταν για την αγορά της Ελλάδας, θα διατεθούν τώρα αποκλειστικά στην εγχώρια κατανάλωση.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκτελεστικής απόφασης της Κομισιόν να επεκτείνει τις ζώνες περιορισμού σε ολόκληρη την Κύπρο, μέχρι και την 1η Μαΐου του 2026. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, όπως νωπό κρέας. Από τα μέτρα επηρεάζεται δυσμενώς και ο τομέας της χοιροτροφίας.

Το σχέδιο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους €54 ανά χοίρο πάχυνσης, με τη συνολική δαπάνη να αγγίζει τις €340.000, εντός του ευρύτερου πακέτου των €2 εκατ. που εγκρίθηκε πρόσφατα. Παράλληλα, έχει ήδη αποσταλεί επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ενώ έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις για τη φιλοξενία των κρεάτων σε ψυκτικούς θαλάμους, διασφαλίζοντας ότι καμία ποσότητα δεν θα πάει χαμένη.

Οι χοιροτρόφοι, μέσω των οργανωμένων ομάδων τους, έχουν ήδη καταστρώσει το πλάνο διάθεσης. Το νωπό κυπριακό κρέας θα διοχετευθεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν με εγχώριες πρώτες ύλες, στην αλλαντοβιομηχανία για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και σε μονάδες θερμικής επεξεργασίας για την παρασκευή γύρου, καλύπτοντας τη μεγάλη ζήτηση στην εστίαση.

Παρά το θετικό κλίμα για την επιβίωση του κλάδου, παρατηρείται μια σημαντική στρέβλωση στην αγορά. Ενώ η τιμή του ζωντανού χοίρου έχει κατρακυλήσει στα €1,30 το κιλό από €2 πέρυσι, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου €94 φθηνότερο χοίρο για τους εμπόρους, οι καταναλωτές δεν έχουν δει ακόμη το όφελος στην τσέπη τους.

Η τιμή στο ράφι παραμένει κολλημένη κοντά στα €6 το κιλό, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με πέρυσι. Μάλιστα, η τιμή της χοιρινής μπριζόλας φιλέτο παρουσιάζει αύξηση κατά 40 σεντ το κιλό και διατίθεται στα €6,40. Ο χοιρινός λαπάς με κόκαλο πωλείται στην ίδια τιμή, ενώ μείωση παρατηρείται κατά 20 σεντ στην τιμή του χοιρινού κιμά που διατίθεται προς €5.30 το κιλό

Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα από υπεραγορές και κρεοπωλεία αποδίδεται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, στην αδράνεια του Υπουργείου Εμπορίου να εντάξει τα νωπά κρέατα στην εφαρμογή e-Kalathi. Η απουσία επιτρέπει στις τιμές λιανικής να παραμένουν ασύνδετες με το πραγματικό κόστος παραγωγής, το οποίο έχει μειωθεί αισθητά.

Οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι καλούνται από τη Δευτέρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Με την ολοκλήρωση των σφαγών και την προσκόμιση των παραστατικών, η ενίσχυση θα καταβληθεί άμεσα, προσφέροντας την απαραίτητη ρευστότητα στις μονάδες που επηρεάστηκαν από τα περιοριστικά μέτρα.

Στόχος του σχεδίου είναι η στήριξη στον τομέα της χοιροτροφίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση της κατάστασης και της ρευστότητας των χοιροτρόφων. Επομένως, οι χοιροτρόφοι που θα επιλέξουν να στείλουν χοίρους πάχυνσης για σφαγή θα περιορίσουν τις οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από το κόστος πάχυνσης.

Στην αρχή του παγόβουνου η Κύπρος με τον αφθώδη πυρετό

Αγώνας δρόμου για την επάρκεια της αγοράς ενόψει Πάσχα

Η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, χρησιμοποίησε τη σκληρή φράση «είμαστε στην αρχή του παγόβουνου», θέτοντας το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας από τον αφθώδη πυρετό.

Μέχρι χθες ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων έχει ανέλθει στις 49, με τη συντριπτική πλειοψηφία να εντοπίζεται στην επαρχία Λάρνακας, 8 μονάδες αγελάδων και 41 αιγοπροβάτων. Από αυτά τα 46 κρούσματα βρίσκονται στη Λάρνακα και 3 στη Λευκωσία.

Χθες εντοπίστηκαν εντός της μολυσμένης ζώνης Δρομολαξιάς – Μενεού και αφορούν δύο μονάδες προβάτων (240 ζώα) και μία μονάδα βοοειδών (118 ζώα).

Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 26.800 αιγοπρόβατα και 1.742 βοοειδή. Με τις τρέχουσες διαδικασίες στη Λευκωσία και τη Λάρνακα, οι οποίες δυσχεράνθηκαν πρόσφατα λόγω λασποβροχών, ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα το φράγμα των 30.000 ζώων.

Παράλληλα, η εμβολιαστική εκστρατεία τρέχει με υψηλούς ρυθμούς: Βοοειδή: 98% κάλυψη (30% έχουν λάβει τη 2η δόση). Αιγοπρόβατα: 72% κάλυψη (9% έχουν λάβει τη 2η δόση).

Με την πασχαλινή περίοδο προ των πυλών, η ανησυχία για την επάρκεια της αγοράς και την τιμή του κρέατος κορυφώνεται. Η ζήτηση υπολογίζεται στις 30.000 αμνοερίφια. «Γίνονται προσπάθειες ώστε να διοχετευτούν ζώα από καθαρές μονάδες προς τα σφαγεία με ασφαλή τρόπο», τόνισε η κ. Γεωργιάδου, διευκρινίζοντας ότι έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες ημέρες σφαγής για τις μολυσμένες περιοχές, ώστε να μην συμπίπτουν με τις προγραμματισμένες θανατώσεις.

Εντός της ημέρας η πλατφόρμα για τον αφθώδη πυρετό

Σε μια κρίσιμη καμπή για την προστασία του πρωτογενούς τομέα, το Υπουργείο Γεωργίας αναμένεται να θέσει σήμερα σε λειτουργία την εξειδικευμένη ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό https://www.gov.cy/footandmouth/. Η κίνηση αυτή αποτελεί το κεντρικό όπλο ενημέρωσης στην προσπάθεια για τον περιορισμό της νόσου και την έγκυρη καθοδήγηση κτηνοτρόφων και πολιτών.

Στόχος του Υπουργείου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου, η στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και η σταδιακή, ασφαλής ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

«Η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού αποτελεί συλλογική προσπάθεια και ευθύνη. Η τήρηση των μέτρων είναι το κλειδί για την εξάλειψη της νόσου», τονίζουν κύκλοι του Υπουργείου.

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, χωρισμένα σε ενότητες που αφορούν τόσο τους επαγγελματίες όσο και το ευρύ κοινό.

Για τους κτηνοτρόφους: Αναλυτικές οδηγίες για τα συμπτώματα στα ζώα, τρόπους επιβίωσης και μετάδοσης του ιού στο περιβάλλον, καθώς και το πλαίσιο για τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Για τους πολίτες: Ξεκάθαρες απαντήσεις για θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων, προκειμένου να αποφευχθεί ο πανικός και η παραπληροφόρηση.

Νομικό πλαίσιο: Ανάρτηση όλων των τρεχουσών νομοθεσιών και των σχετικών διαταγμάτων.

Επόμενη ημέρα: Πληροφορίες για τα προγράμματα στήριξης και τα βήματα για τη βιώσιμη επαναδραστηριοποίηση των μονάδων.

Η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως με τη σωστή ενημέρωση και την πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων, ο πρωτογενής τομέας μπορεί να θωρακιστεί. Η λειτουργία του footandmouth.gov.cy αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε πρακτικά ζητήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στις ζώνες υψηλού κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα γίνει με απόλυτη ασφάλεια.