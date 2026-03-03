Σε κλοιό ανησυχίας βρίσκονται οι χοιροτρόφοι της περιοχής που τα υποστατικά τους βρίσκονται στην κρίσιμη ζώνη των 10 χιλιομέτρων, καθώς η καθυστέρηση στην παραλαβή εξειδικευμένων εμβολίων για τον αφθώδη πυρετό αφήνει εκτεθειμένο ένα τεράστιο ζωικό κεφάλαιο 50.000 χοίρων εντός της ζώνης επιτήρησης.

Η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου πως η Κύπρος στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, αφού οι 529.000 δόσεις εμβολίων για αιγοπρόβατα και βοοειδή έφτασαν από τη Γαλλία μέσω Ντουμπάι, λίγο πριν το κλείσιμο του αεροδρομίου λόγω των πολεμικών συρράξεων στην περιοχή.

Ωστόσο, η είδηση αυτή δεν καθησυχάζει τον κλάδο της χοιροτροφίας. Η κ. Γεωργιάδου διευκρίνισε ότι τα εμβόλια που παραλήφθηκαν δεν προορίζονται για χοίρους. Πρόσθεσε ότι έχει γίνει παραγγελία ειδικών σκευασμάτων, όμως η παραγωγή τους απαιτεί χρόνο. Τόνισε δε ότι παραμένει άγνωστο το πότε θα γίνει η τελική παραλαβή τους.

Η καθυστέρηση αυτή κρίνεται κρίσιμη, καθώς στη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων βρίσκονται περίπου 50.000 χοίροι. Η έλλειψη εμβολιαστικής κάλυψης θέτει τις μονάδες αυτές σε άμεσο κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε χοιροστάσιο. «Για τους χοίρους ισχύουν μόνο τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα βιοασφάλειας. Οι χοιροτρόφοι οφείλουν να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις εισόδους στις μονάδες τους», υπογράμμισε η κ. Γεωργιάδου.

Ενώ το μέτωπο των χοίρων παραμένει ανοιχτό, στις μολυσμένες μονάδες η κατάσταση είναι δραματική. Η διαδικασία θανάτωσης περίπου 16.000 αιγοπροβάτων έχει ξεκινήσει και ήδη ολοκληρώθηκε σε δύο κοπάδια.

Παράλληλα, οι Αρχές τρέχουν να προλάβουν τη διασπορά με τους εμβολιασμούς. Συγκεκριμένα, έχει καλυφθεί σχεδόν το σύνολο των μονάδων αιγοπροβάτων στη ζώνη των 3 χλμ. Περαιτέρω, ιδιώτες κτηνίατροι έχουν λάβει 64.900 δόσεις για να συνδράμουν στο έργο. Σημειώνεται ότι ισχύει πλήρης απαγόρευση κυνηγιού και βόσκησης, ενώ οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με άδεια της Αστυνομίας.

Στην περιοχή της Αραδίππου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζώων, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν πως, ακόμα και σε εμβολιασμένες μονάδες, αν εντοπιστεί κρούσμα, η θανάτωση είναι μονόδρομος για να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού.

Η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι η αύξηση των θετικών μονάδων, βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν την Κυριακή, θεωρείται «φυσιολογική και αναμενόμενη» εντός της μολυσμένης ζώνης, προσθέτοντας ότι οι εμβολιασμοί αιγοπροβάτων σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από τα υποστατικά/χοιροστάσια έχουν ξεκινήσει. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής οι μολυσμένες μονάδες ανέρχονται σε 22 και βρίσκονται όλες στη ζώνη των 10 χλμ μεταξύ Λιβαδιών, Ορόκλινης, Αραδίππου και Τρούλλων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνονται μετακινήσεις ανθρώπων και ζώων, πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα βιοασφάλειας, ενώ απαγορεύονται το κυνήγι και η βόσκηση.

Σημείωσε ότι για μετακινήσεις για συγκεκριμένους λόγους απαιτείται άδεια από την Αστυνομία και ότι διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι, με καταγγελία των παραβατών.

Σε ερώτηση αν υπήρχαν νέα θετικά κρούσματα, η κ. Γεωργιάδου απάντησε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλα θετικά κρούσματα», προσθέτοντας ότι οι θετικές μονάδες που ανακοινώθηκαν την Κυριακή αφορούσαν αιγοπρόβατα εντός της ζώνης των τριών χιλιομέτρων, δηλαδή στο επίκεντρο της μολυσμένης περιοχής.

Αναφερόμενη στο τι γίνεται σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος σε εμβολιασμένη μονάδα, είπε ότι ακολουθείται η ίδια διαδικασία και προχωρούν σε θανάτωση των ζώων της μονάδας, εξηγώντας ότι το εργαστήριο μπορεί να ξεχωρίσει αν τα αντισώματα οφείλονται σε εμβολιασμό ή σε φυσική μόλυνση, υπογραμμίζοντας ότι «το βασικό πρόβλημα είναι η διασπορά».

Τέλος, ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο κρούσματος εκτός των ζωνών, είπε ότι θα εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα, με καθορισμό ζωνών τριών και δέκα χιλιομέτρων και όλα τα συναφή μέτρα, ανάλογα με την περιοχή.