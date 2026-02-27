Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εμβολιασμοί βοοειδών στη ζώνη των 10 χιλιομέτρων στο πλαίσιο των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, μετά την ολοκλήρωση της εμβολιαστικής κάλυψης εντός της ζώνης των 3 χιλιομέτρων, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Γεωργίας.

Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη διατεθεί 23.500 δόσεις εμβολίων σε ιδιώτες κτηνιάτρους.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την προμήθεια εμβολίων που αφορούν τους χοίρους.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές εξετάσεις, με όλα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Χθες παραλήφθηκαν και τα αποτελέσματα από το Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αφθώδη πυρετό, τα οποία επιβεβαιώνουν τα ευρήματα του Εθνικού Εργαστηρίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Τέλος, έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα συνάντηση των εμπειρογνωμόνων της ΕΕ με τα οργανωμένα σύνολα αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων, με στόχο την ενημέρωσή τους για το εμβολιακό πρόγραμμα και τα μέτρα προστασίας.