Κρίσιμη, αλλά διαχειρίσιμη, χαρακτηρίζουν την κατάσταση με την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, την ώρα που η Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων διερευνούν πληροφορίες για παράνομη διακίνηση σανού από τις κατεχόμενες περιοχές. Η πληροφορία αυτή, αν επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να αποτελεί το «κλειδί» για τη διασπορά του ιού στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργο Κωνσταντίνου, διερευνάται ανώνυμη πληροφορία που εμπλέκει 75χρονο κάτοικο της περιοχής Δαλιού σε συστηματική λαθραία διακίνηση προϊόντων από μη εγκεκριμένα σημεία διέλευσης. Ο συγκεκριμένος άντρας είχε απασχολήσει τις Αρχές και την περασμένη Τετάρτη για παράνομη μεταφορά καπνικών προϊόντων, υπόθεση που έκλεισε με εξώδικο συμβιβασμό ύψους €13.000.

«Έχουμε θορυβηθεί έντονα από την πληροφορία ότι ο 75χρονος πιθανόν να μεταφέρει σανό και ζωοτροφές», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνου, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη επιχείρηση με την Αστυνομία για να διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι υποψίες και αν υπάρχει άμεση διασύνδεση με τη διασπορά του ιού.

Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων για να διαφανεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες σχετικά με τα αίτια της κρίσης. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε ότι εξετάζονται όλες οι πτυχές του ξεσπάσματος.

Η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, τόνισε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καθεστώς «stand still», δηλαδή απαγόρευσης μετακίνησης ζώων, ζωοτροφών και ανθρώπων στη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων. «Δυστυχώς, η Κύπρος έχει χάσει πλέον το ελεύθερο καθεστώς της για εξαγωγές», παραδέχθηκε η κ. Γεωργιάδου, επισημαίνοντας ότι ενώ το χαλλούμι είναι κατοχυρωμένο, άλλα προϊόντα ενδέχεται να υποστούν περιορισμούς.

Δεν παρουσιάστηκαν νέα κρούσματα το προηγούμενο πενθήμερο. Παρ’ όλα αυτά η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται, με τις Αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την εύρεση κατάλληλων χώρων ταφής που δεν θα μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Σχετικά με τους εμβολιασμούς, ολοκληρώθηκαν χθες στα βοοειδή στην ακτίνα των 3χλμ. και συνεχίζονται στα 10χλμ. Για τα αιγοπρόβατα λήφθηκε απόφαση να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι μονάδες γύρω από χοιροστάσια, καθώς οι χοίροι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι και αναπαράγουν μεγάλες ποσότητες ιού. Για τους χοίρους αναμένεται η παραλαβή νέας παρτίδας εμβολίων για να ξεκινήσει ο εμβολιασμός τους. Σημειώνεται ότι αναμένεται σήμερα η άφιξη 529.000 δόσεων εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από τους αγελαδοτρόφους της Αθηένου σχετικά με τα μέτρα βιοασφάλειας. Ενώ το Τμήμα Γεωργίας ανακοίνωσε ότι θα καλύψει έως €5.000 για κάθε σημείο απολύμανσης τροχών, οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι το πραγματικό κόστος ανέρχεται στις €6.500 ανά σύστημα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Αθηένου, Γιώργος Πάρπας, έκανε λόγο για «εξευτελιστικές αποζημιώσεις», αναφέροντας ότι οι ίδιοι ανέλαβαν το κόστος για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. «Ήταν υποχρέωση της κυβέρνησης να τα κάνει, αλλά τα κάναμε εμείς για να προστατευτούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.