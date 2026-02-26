Μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων προϊόντων καπνού, ανευρέθηκαν από μέλη της Αστυνομίας και συγκεκριμένα από μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, της ΜΜΑΔ, στην κατοχή 71χρονου, ο οποίος ανακόπηκε για έλεγχο ενώ διακινείτο με όχημα, στην περιοχή Ιδαλίου χθες το απόγευμα.

Τα μέλη της ΜΜΑΔ εντόπισαν τον 71χρονο να οδηγεί το αυτοκίνητο σε δρόμο που οδηγεί από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, στο Δάλι, γύρω στις 4.20 χθες το απόγευμα. Αφού τον ανέκοψαν για έλεγχο, προχώρησαν σε έρευνα στο όχημα, όπου εντόπισαν μέσα σε κιβώτια και σε σακούλια, 203 κούτες τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών, 30 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων, επίσης διαφόρων επωνυμιών, 3 κιλά και 750 γραμμάρια καπνού για χειροποίητα τσιγάρα και 1,000 γραμμάρια καπνού ναργιλέ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα προϊόντα καπνού, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 71χρονου. Αυτός μεταφέρθηκε με το όχημα του στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου, όπου κλήθηκε και μετέβη λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων.

Στον 71χρονο εκδόθηκε από το Τμήμα Τελωνείων εξώδικο πρόστιμο, το οποίο ο ίδιος αποπλήρωσε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Τα καπνικά προϊόντα κατακρατήθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.