Δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη μολυσμένη περιοχή μετά και τους νέους δειγματοληπτικούς ελέγχους, δήλωσε σήμερα το πρωί η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Όπως σημείωσε έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι εμβολιασμοί των αγελάδων σε όλη την επικράτεια των τριών χιλιομέτρων, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στα δέκα χιλιόμετρα και έχουν ήδη γίνει ενέργειες για να παραγγελθούν τα εμβόλια για τα γουρούνια.

Επιπλέον, σήμερα το πρωί ενημερώθηκαν οι αγροτικές οργανώσεις, οι ομάδες αιγοπροβατοτρόφων και αγελαδοτρόφων από τους εμπειρογνώμονες της ΕΕ για το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τα μέτρα προστασίας. Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, οι εμπειρογνώμονες έμειναν ευχαριστημένοι και θα αποχωρήσουν αργότερα σήμερα.

Το πλάνο των εμβολιασμών, σημείωσε, θα επανεκτιμηθεί σε 2 εβδομάδες, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να φτάσει η μεγάλη δόση εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την ίδια ώρα απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν οι μετακινήσεις ζώων, ζωοτροφών και ανθρώπων, ειδικά στην επικράτεια των τριών και δέκα χιλιομέτρων. Αν η μετακίνηση είναι αναγκαία, ξεκαθάρισε, θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να εξασφαλίσουν ειδική άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. «Είμαστε σε κατάσταση stand still. Έχουμε στείλει SMS σε όλους κτηνοτρόφους», τόνισε.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται, ήδη υπάρχει κλιμάκιο από τις αρμόδιες αρχές το οποίο ψάχνει τα καταλληλότερα σημεία για ταφή.