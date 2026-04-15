Ολοκληρώθηκε και ετοιμάζεται για εγκαίνια ένα από τα μεγαλύτερα έργα σε προσφυγικό συνοικισμό παγκύπρια. Πρόκειται για το πολυλειτουργικό Πάρκο Αναψυχής στο Τσιακκιλερό, που αποτελεί πλέον το στολίδι του προσφυγικού οικισμού, προσφέροντας διέξοδο στους κατοίκους, αλλά και χώρους απασχόλησης για τα παιδιά. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027 και κόστισε πάνω από €2 εκατ.

Το πάρκο δημιουργήθηκε σε ανοικτό χώρο πίσω από τον ιερό ναό του Αγίου Ελευθερίου. Περιλαμβάνει πεζογέφυρα, καθώς και ανοικτό αμφιθέατρο χωρητικότητας 150 ατόμων, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει και αναψυκτήριο. Μπροστά από τον χώρο εκδηλώσεων δημιουργήθηκε γήπεδο, skatepark, παιδότοπος και πάρκο σκύλων. Στον χώρο εγκαταστάθηκαν, επίσης, σύγχρονος αστικός εξοπλισμός και φωτισμός αντιβανδαλιστικού τύπου, ενώ φυτεύτηκαν δέντρα και φυτά προκειμένου να ενισχυθεί το πράσινο.

Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία C. Roushas Trading and Development Ltd, ενώ η μελέτη του έγινε από την εταιρεία A. F. Modinos & S. A. Vrahimis Architects & Engineers. Στόχος του Δήμου Λάρνακας ήταν η ανάπλαση της περιοχής με τρόπο ώστε ν’ αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπαυσης και κοινωνικής συναναστροφής. Στο αμφιθέατρο θα φιλοξενούνται εκδηλώσεις τόσο του Δήμου Λάρνακας, όσο και φορέων της περιοχής. Τα εγκαίνια του πάρκου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21 Απριλίου από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε με καθυστέρηση, αφού λόγω κόστους, δεν υπήρξε αρχικά ενδιαφέρον από εργοληπτικές εταιρείες, με τον Δήμο Λάρνακας να αναγκάζεται να προκηρύξει τρεις φορές διαγωνισμό για τις κατασκευαστικές εργασίες. Η αρχική προκήρυξη έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2022, με την εκτίμηση ν’ ανέρχεται σε €890.000. Έπειτα ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα €1,3 εκατ., ωστόσο, κυρίως λόγω της εκτόξευσης των τιμών των οικοδομικών υλικών, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εργολάβους. Γι’ αυτό τον λόγο διπλασιάστηκε η αρχική εκτίμηση και προκηρύχθηκε και τρίτος διαγωνισμός.