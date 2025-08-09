Ένα από τα μεγαλύτερα έργα σε προσφυγικό συνοικισμό αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Οκτωβρίου στην Λάρνακα. Πρόκειται για το πάρκο αναψυχής στο Τσιακκιλερό, που θ’ αποτελέσει τον πυρήνα αναβάθμισης του προσφυγικού συνοικισμού, αλλά και χώρο διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Λάρνακας. Ήδη το πάρκο άρχισε να παίρνει την τελική του μορφή και εντός των επόμενων εβδομάδων θ’ αρχίσει η φύτευση δέντρων και φυτών, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση του πρασίνου της περιοχής.

Το τελικό κόστος του έργου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, θα ανέλθει στα €1,8 εκατ. + ΦΠΑ. Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρεία C. Roushas Trading and Development Ltd, ενώ η μελέτη του έγινε από την εταιρεία A. F. Modinos & S. A. Vrahimis Architects & Engineers.

Το πάρκο ψυχαγωγίας δημιουργείται σε ανοικτό χώρο πίσω από τον ιερό ναό του Αγίου Ελευθερίου. Ήδη κατασκευάστηκε η πεζογέφυρα, κάτω από την οποία θα βρίσκεται χώρος πραγματοποίησης εκδηλώσεων. Στο πάρκο κατασκευάστηκε ανοικτό αμφιθέατρο χωρητικότητας 150 ατόμων, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει και αναψυκτήριο. Μπροστά από τον χώρο εκδηλώσεων θα υπάρχει γήπεδο, καθώς και skatepark, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία πάρκου σκύλων. Στον χώρο θα εγκατασταθούν, επίσης, σύγχρονος αστικός εξοπλισμός και φωτισμός αντιβανδαλιστικού τύπου.

Η ανάπλαση της περιοχής θα είναι τέτοια ώστε ν’ αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπαυσης και κοινωνικής συναναστροφής, σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, που έχει κύρια επιδίωξη, όπως αναφέρει, «να δοθεί στην περιοχή χαρακτήρας και ατμόσφαιρα, που να ικανοποιεί τις προσδοκίες των κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών».

Σημειώνεται πως για το συγκεκριμένο έργο πέρασε από συμπληγάδες, με τον Δήμο Λάρνακας να προκηρύσσει τρεις φορές διαγωνισμό, αφού λόγω κόστους, δεν υπήρξε αρχικά ενδιαφέρον από εργοληπτικές εταιρείες. Η αρχική προκήρυξη έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2022, με την εκτίμηση για το κόστος ν’ ανέρχεται σε €890.000. Το μηδενικό ενδιαφέρον ανέβασε τον προϋπολογισμό του έργου στα €1,3 εκατ. και γι’ αυτό προκηρύχθηκε δεύτερος διαγωνισμός, που δεν καρποφόρησε, ωστόσο, κυρίως λόγω της εκτόξευσης των τιμών των οικοδομικών υλικών. Γι’ αυτό τον λόγο διπλασιάστηκε η αρχική εκτίμηση και προκηρύχθηκε και τρίτος διαγωνισμός, που έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Μια ζεστή αγκαλιά για τους ηλικιωμένους

Το Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας παραδίδεται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, με στόχο να προσφέρει φροντίδα, αξιοπρέπεια και σύγχρονες συνθήκες ζωής

Τον επόμενο μήνα παραδίδεται και το νέο Μέλαθρο Ευγηρίας του Δήμου Λάρνακας, που θ’ απευθύνεται κυρίως σε χαμηλοσυνταξιούχους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, η παράδοση του κτηρίου θα γίνει τρεις μήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Το Μέλαθρο Ευγηρίας ανεγείρεται στον χώρο του υφιστάμενου και το κόστος θ’ αγγίξει τα €3,5 εκατ. + ΦΠΑ. Πρόκειται για έργο που περιλαμβάνεται στα έργα προτεραιότητας της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) Λάρνακας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027. Ο στόχος του Δήμου Λάρνακας είναι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του να έχει συμβολικά ή ακόμη και μηδενικά τροφεία, αφού μέρος των εξόδων λειτουργίας του θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τις κατασκευαστικές εργασίες ανέλαβε η εταιρεία A.K.I. Constructions Ltd, ενώ ο σχεδιασμός έγινε από τη εταιρεία Andreas Nicolaou Architects + Designers LLC.

Το κτήριο περιλαμβάνει ισόγειο χώρο, στον οποίο χωροθετούνται όλες οι κοινόχρηστες χρήσεις (χώρος υποδοχής, γραφείο, ιατρείο, χώρος υγιεινής προσωπικού, χώροι υγιεινής ανδρών και γυναικών, χώροι ατομικής φροντίδας, τραπεζαρία, χώρος ψυχαγωγίας, κουζίνα στα πρότυπα ξενοδοχείων, χώρος προσωπικού, κομμωτήριο/κουρείο). Στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο δημιουργήθηκαν 22 διπλά δωμάτια και 4 μονά, τα οποία θα μπορούν να φιλοξενούν 48 άτομα. Επιπρόσθετα, στο κτήριο θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά και φωτιστικά προηγμένης τεχνολογίας, υποδαπέδια θέρμανση, καθώς και έξυπνα κλιματιστικά για εξοικονόμηση ενέργειας. Δημιουργήθηκε, εξάλλου, εσωτερικός κήπος με λίμνη, στον οποίο οι ηλικιωμένοι θα μπορούν δημιουργήσουν το δικό τους μποστάνι με λαχανικά ή άλλα φυτά.

Ο στόχος του Δήμου Λάρνακας είναι η δημιουργία ενός από τους πιο σύγχρονους οίκους ευγηρίας στην Κύπρο, ώστε να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους ενοίκους. Γι’ αυτό στο κτήριο αναμένεται να τοποθετηθούν συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, έξυπνα συστήματα αντιμετώπισης των παρεμβολών στα ακουστικά ηλικιωμένων με προβλήματα βαρηκοΐας, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία κουρείου και κομμωτηρίου.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των ενοίκων αναμένεται ν’ αυξηθεί σε σχέση με τη χωρητικότητα του προηγούμενου κτηρίου. Εν τω μεταξύ οι τρόφιμοι του παλαιού Μελάθρου Ευγηρίας μεταφέρθηκαν σε άλλους οίκους ευγηρίας ή κρατικές δομές της Λάρνακας.