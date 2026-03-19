Η Sparkle και η Hellas Sat ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση μιας πιλοτικής δοκιμής κβαντικής ασφάλειας μεταξύ των data centers τους στην Ελλάδα, με στόχο την ασφαλή μεταφορά δεδομένων μέσω σύνδεσης IPsec Tunnel που προστατεύεται με κβαντικά ανθεκτική κρυπτογράφηση.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, το Proof of Concept (PoC) επιβεβαίωσε ότι η τεχνολογία Quantum Safe Interconnect (QSI) της Sparkle μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συμβατικό δίκτυο, επιτρέποντας την ασφαλή ανταλλαγή κλειδιών κρυπτογράφησης και την αυτόματη ανανέωσή τους, χωρίς να διαταράσσονται οι υφιστάμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στα data centers των δύο εταιρειών στην Ελλάδα και, όπως αναφέρεται, αξιοποίησε τις υψηλές ταχύτητες της υποδομής της Hellas Sat, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εξαιρετικά ασφαλούς ιδιωτικού δικτύου (VPN). Στόχος είναι η προστασία ευαίσθητων δεδομένων ακόμη και από μελλοντικές απειλές, όπως η υποκλοπή πληροφοριών σήμερα με σκοπό την αποκρυπτογράφησή τους όταν θα υπάρχουν ισχυρότεροι υπολογιστές.

Οι εταιρείες σημειώνουν ότι το QSI αποτελεί λύση βασισμένη σε λογισμικό, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή του πάνω στις ήδη υφιστάμενες υποδομές δικτύου και ασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η επέκτασή του σε πολλαπλές τοποθεσίες και η σταδιακή αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας των συνδέσεων.

Μετά την πρώτη αυτή δοκιμή, Sparkle και Hellas Sat αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, εξετάζοντας τρόπους ασφαλούς σύνδεσης και σε εφαρμογές δορυφορικών επικοινωνιών. Όπως επισημαίνουν, η επόμενη φάση θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των δορυφόρων της Hellas Sat, ώστε η τεχνολογία QSI να επεκταθεί και σε άλλες επιχειρηματικές χρήσεις.

Η λύση είχε παρουσιαστεί αρχικά το 2024 με την ονομασία «Quantum Safe over Internet», ενώ πλέον μετονομάστηκε σε Quantum Safe Interconnect, εξέλιξη που, σύμφωνα με τις εταιρείες, αντανακλά τη μετάβασή της από ένα απλό μοντέλο σύνδεσης σε μια ευρύτερη και πιο ευέλικτη τεχνολογία προστασίας από κβαντικές απειλές.

Σε δήλωσή της, η Head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions της Sparkle, Antonella Sanguineti, ανέφερε ότι «το σύγχρονο παγκόσμιο δίκτυό μας προσφέρει κρίσιμες υπηρεσίες σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οργανισμούς και επιχειρήσεις που εμπιστεύονται την ασφαλή σύνδεση της Sparkle για την προστασία των δεδομένων τους». Πρόσθεσε ότι η ολοκλήρωση της δοκιμής με την Hellas Sat και η επέκταση της συνεργασίας σε θέματα δορυφόρων προλαμβάνουν την απειλή της κβαντικής αποκρυπτογράφησης και επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας για ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών της.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Ground Operations της Hellas Sat, Κωνσταντίνος Κασσιανίδης, δήλωσε ότι «αυτή η δοκιμή αποδεικνύει ότι οι τεχνολογίες που είναι ασφαλείς απέναντι σε κβαντικές απειλές μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά ακόμη και σε σύνθετες υποδομές υψηλών επιδόσεων». Όπως πρόσθεσε, η συνεργασία με τη Sparkle επιτρέπει στην εταιρεία να εξερευνήσει προηγμένες λύσεις ασφαλείας και να ενισχύσει περαιτέρω την αξία των υπηρεσιών της, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα το έδαφος για τη μελλοντική εξέλιξη των δορυφορικών επικοινωνιών.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι η δοκιμή ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου τεχνολογικής καινοτομίας για λύσεις ασφαλείας νέας γενιάς. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η Αθήνα φιλοξένησε δοκιμή της Sparkle για ασφαλή διανομή κλειδιών κρυπτογράφησης μέσω ενεργού δικτύου οπτικών ινών, ενώ το 2025 ακολούθησε ζωντανή επίδειξη ασφαλούς σύνδεσης πολλαπλών τοποθεσιών από τη Βαρκελώνη έως την Αθήνα.