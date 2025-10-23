Σε τρεις πυλώνες θα πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια ανάκαμψης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της οικονομίας ευρύτερα, με στόχο η Ευρώπη στο σύνολο της να επανακτήσει τη θέση της, ως παγκόσμια οικονομική ηγέτιδα μέσω οράματος, εστίασης και αποφασιστικότητας.

Στην παρέμβαση του, στα πλαίσια της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής (Tripartite Social Summit) που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης εστίασε στην ανάγκη η Ευρώπη να ξανακερδίσει τη θέση της στο παγκόσμιο σκηνικό, κάτι ωστόσο που συνεπάγεται με ορισμένες ενέργειες και προϋποθέσεις. Χαρακτηριστικά, ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε ένα οικοσύστημα όπου οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, οι βιομηχανίες εξελίσσονται και οι άνθρωποι αποκτούν δεξιότητες που μετατρέπουν τις ιδέες σε ουσιαστικές λύσεις.

Οι τρεις στόχοι

Αναλυτικότερα, μιλώντας στη Σύνοδο με θέμα «Μια Ισχυρότερη Ένωση – Οικονομικά και Πολιτικά», ο κ. Παντελίδης μεταξύ άλλων επισήμανε: Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά, εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν το δυναμικό της. Για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της Ευρώπης, πρέπει να την κάνουμε πιο αποτελεσματική, ταχύτερη και δικαιότερη για όλους. Πρώτος στόχος: Ρυθμιστική αποδοτικότητα. Οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς, συνεπείς και προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη. Η γραφειοκρατία δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζει την καινοτομία ή την επένδυση, και κάθε κανονισμός πρέπει να εξυπηρετεί πραγματικό σκοπό, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Η απλοποίηση των διαδικασιών θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα και θα αυξήσει την ευελιξία της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά. Δεύτερος στόχος: Ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων. Η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει δίκαιες, φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες και να ανανεώσει τα εργαλεία φορολογίας και επενδύσεων, ώστε να προσελκύει βιώσιμη ανάπτυξη. Τρίτος στόχος: Στοχευμένες επενδύσεις στους τομείς με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία: Νέες τεχνολογίες, καθαρή ενέργεια, ψηφιακές υποδομές και προηγμένη μεταποίηση.

Η στρατηγική επένδυση σε αυτούς τους τομείς θα απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό της Ενιαίας Αγοράς και θα ενισχύσει τον ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Οι ανταγωνιστές μας προχωρούν

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒ, η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας είναι κρίσιμος παράγοντας. Οι ανταγωνιστές μας, υπογράμμισε, στην Ασία και τη Βόρεια Αμερική επενδύουν δυναμικά σε νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, καθαρή ενέργεια, βιοτεχνολογία και προηγμένη βιομηχανική παραγωγή. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί, μέσω ισχυρών συμπράξεων μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και νεοφυών επιχειρήσεων, μετατρέποντας την έρευνα σε απτά αποτελέσματα. Για να προσθέσει ότι η επανάκτηση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης είναι εφικτός στόχος, εφόσον δράσουμε συλλογικά. «Με ενότητα και αποφασιστικότητα, η Ευρώπη μπορεί ξανά να πρωτοστατήσει στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη βιώσιμη βιομηχανία, θέτοντας τα πρότυπα για την παγκόσμια οικονομία του αύριο».

Οι προϋποθέσεις για την επιτυχία

Καταλήγοντας, ο κ. Παντελίδης έθεσε ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι οι οποίοι θα τεθούν. Ειδικότερα: (α) Το υψηλό ενεργειακό κόστος συνεχίζει να απειλεί τη βιομηχανία μας και να περιορίζει την ανάπτυξη. Πρέπει, συνεπώς, να εξασφαλίσουμε το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης και να ενισχύσουμε τη βιομηχανική της βάση. (β) Η Πράσινη Μετάβαση πρέπει να συνδυάζει τη φιλοδοξία με τον ρεαλισμό. Η προστασία του πλανήτη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν. Η πράσινη ατζέντα οφείλει να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη καινοτομίας, επενδύσεων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, μετατρέποντας τη βιωσιμότητα στη νέα μεγάλη ευκαιρία της Ευρώπης. (γ) Ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανθεκτικότητας είναι αναγκαίο για να ενδυναμώσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε απειλές ασφαλείας, ανθρωπιστικές κρίσεις και οικονομικές αναταράξεις. (δ) Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στους ανθρώπους της και να ενισχύσει τη συλλογική της ασφάλεια. Η επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων (reskilling και upskilling) είναι κρίσιμη για να εξοπλίσουμε το εργατικό δυναμικό με τις δεξιότητες του μέλλοντος, ώστε κανείς να μη μείνει πίσω στη μετάβαση αυτή.