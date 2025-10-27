Εβδομάδα εξελίξεων για το θέμα της ΑΤΑ η τρέχουσα, καθώς αναμένονται νέες κρίσιμες συναντήσεις μεταξύ της υπουργικής ομάδας που χειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα εκ μέρους της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» τις προηγούμενες μέρες υπήρξε επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εργασίας και των ηγεσιών των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό να διευθετηθούν οι επόμενες συναντήσεις των δυο πλευρών. Παρά το γεγονός ότι μέχρι αργά χθες δεν υπήρξε οριστικοποίηση των συναντήσεων, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι όπως αυτές πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη και μετά καθώς ως γνωστό, αύριο, μεσολαβεί η αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Η κυβερνητική πρόταση

Η τελευταία πρόταση που είχε κατατεθεί από πλευράς κυβέρνησης για τη διευθέτηση του ζητήματος της ΑΤΑ προνοούσε: (1) ATA για όλους αλλά σταδιακά, ενώ αφαιρείται η πρόταση για κλιμακωτή παραχώρηση. Την 1.1.2026 η ΑΤΑ από 66,7% που είναι σήμερα θα ανέλθει στο 80%, την 1.7.2026 θα φτάσει στο 90% (με απόδοση το 2027) και την 1.7.2027 θα πάει στο 100% (με απόδοση το 2028). (2) Οροφή 4% όσον αφορά στον πληθωρισμό για παραχώρηση ΑΤΑ, ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα και να αποφεύγεται η έξαρση πληθωριστικών πιέσεων. (3) Διατήρηση των προνοιών που αφορούν στην παραχώρηση ΑΤΑ μια φορά το χρόνο, παραχώρηση ΑΤΑ εφόσον η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο είναι θετική και τέλος στην περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού θα ορίζεται ως μηδενικός και θα συμψηφίζεται με τυχόν θετικό ρυθμό του επόμενου χρόνου. (4) Ενσωμάτωση ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, με αναθεώρηση κάθε 2 χρόνια και (5) παραχώρηση κινήτρων στους εργοδότες για υιοθέτηση της ΑΤΑ.

Οι θέσεις των εργοδοτών

Υπενθυμίζεται ότι ΟΕΒ και ΚΕΒΕ σε κοινό τους σημείωμα, το οποίο απέστειλαν στην κυβερνητική πλευρά, ξεκαθάρισαν για ακόμη μια φορά τις θέσεις τους στο συγκεκριμένο ζήτημα, με κύριο στοιχείο ότι δεν αποδέχονται σε καμιά περίπτωση το ΑΤΑ για όλους. Ειδικότερα, σημείωσαν μεταξύ άλλων: Η παραχώρηση κινήτρων θα πρέπει να καλύπτει εργοδότες που καταβάλλουν σήμερα ΑΤΑ καθώς επίσης και όσους επιλέξουν να καταβάλλουν ΑΤΑ στο μέλλον. Η ΑΤΑ να παραχωρείται κλιμακωτά. Κάτι που είναι αντίθετο με το πλαίσιο που τους τέθηκε και τη θέση των συντεχνιών. Τον καθορισμό ανώτατου ορίου πληθωρισμού που θα αποζημιώνει το σύστημα της ΑΤΑ, στο 3% και όχι 4% που προτείνεται στο πλαίσιο. Πρέπει να επανεξεταστεί το καλάθι του νοικοκυριού που λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό του Ειδικού ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή που χρησιμοποιείται για την ΑΤΑ.

Τελευταία ευκαιρία λένε οι συντεχνίες

Από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη ενόχληση προς την κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα. Παρά το γεγονός ότι έχει αφαιρεθεί η κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ με την οποία δεν συμφωνούν, εντούτοις το μήνυμα που στέλνουν είναι ότι αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία στο διάλογο, καθώς το θέμα έχει τραβήξει πέραν του δέοντως. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι στην τελευταία πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, οι συντεχνίες επρόκειτο να προχωρήσουν στην ανακοίνωση λήψης μέτρων, ωστόσο η συνεδρία είχε διακοπεί, καθώς έφτασε η νέα κυβερνητική πρόταση η οποία θα έπρεπε να εξεταστεί.

Πέραν αυτού όμως, φαίνεται ότι είναι γενική πεποίθηση ότι το θέμα της ΑΤΑ έχει παρατραβήξει και έχει επισκιάσει άλλα εξίσου σοβαρά ζητήματα (αν όχι σοβαρότερα) όπως είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αλλά και ο κατώτατος μισθός, με αποτέλεσμα αυτά να μην έχουν ακόμα συζητηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε.