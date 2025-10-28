Αρχίζει αύριο Τετάρτη ο νέος κύκλος επαφών μεταξύ της υπουργικής ομάδας που χειρίζεται το ζήτημα της ΑΤΑ εκ μέρους της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων. Οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας θα έχουν αύριο Τετάρτη στις 3.30 μμ συνάντηση με τις εργοδοτικές οργανώσεις και θα ακολουθήσει την Πέμπτη στις 2.30 μμ με τις συντεχνίες. Οι δυο συναντήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς από τη μια ο χρόνος πλέον πιέζει για να εξευρεθεί μια λύση στο ζήτημα και από την άλλη οι συντεχνίες φέρονται να έχουν διαμηνύσει ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνουν στο διάλογο.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλες οι πλευρές έχουν αντιληφθεί ότι η όλη διαδικασία για την ανανέωση της συμφωνίας για την ΑΤΑ έχει τραβήξει πέραν του δέοντος και είναι σημαντικό να επέλθει συμφωνία, ώστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τα εργασιακά να ασχοληθούν και με τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπως είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ο κατώτατος μισθός και άλλα. Ως εκ τούτου, το πιο πιθανό είναι οι συναντήσεις τις επόμενες μέρες να είναι διαδοχικές, ώστε να φτάσουμε σύντομα στο σημείο που θα μπορεί να γίνει κοινή συνάντηση εργοδοτών και συντεχνιών και να κατατεθεί πρόταση από το Υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό τον γύρο των διαβουλεύσεων θα εστιάσουν στα σημεία εκείνα, στα οποία μπορεί να επέλθει σύγκλιση μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών, δεδομένου ότι είναι γνωστές οι κόκκινες γραμμές των δυο πλευρών και επομένως δεν είναι εύκολο να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις. Όσον αφορά τώρα στο ότι η κυβερνητική πλευρά δεν έχει στείλει τις διευκρινίσεις τις οποίες ζήτησαν συντεχνίες και εργοδότες επί της πρότασης που είχε κατατεθεί προ ημερών, είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ πως εν τέλει καλύτερα που δεν υπάρχει κάτι γραπτώς. «Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να κατατεθεί οτιδήποτε γραπτώς. Δεν διευκολύνει τη διαδικασία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πέραν αυτών, ο Στέλιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ ότι η κυβερνητική πλευρά δεν έχει αποστείλει προς τους κοινωνικούς εταίρους νεότερο έγγραφο με τις διευκρινίσεις και επεξηγήσεις που ζητήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι «μας ενδιαφέρει ο θεσμός να επεκταθεί ώστε να καλύπτει περισσότερους εργαζόμενους και οι επιχειρήσεις να μη θεωρούν το εργατικό κόστος ως ελαστική δαπάνη, δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να δίνει ό,τι θέλει». Συνέχισε λέγοντας ότι «είναι σημαντικό εκεί και όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις να εφαρμόζεται η ΑΤΑ για όλους τους εργαζόμενους και όχι για όσους είναι μέλη των συντεχνιών». Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μία συμφωνία, είπε ότι “θα δείξει. Όσο κοντά είσαι, άλλο τόσο μακριά”.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε ότι ΟΕΒ και ΚΕΒΕ κωδικοποίησαν τις θέσεις τους σε επιστολή προς τους δύο Υπουργούς που απέστειλαν την περασμένη Πέμπτη. “Είναι ήδη γνωστές στην κυβέρνηση και στις συντεχνίες, πάμε να δούμε πώς προχωρούμε παρακάτω”, είπε, σημειώνοντας ότι “δεν θα δουλέψουμε πάνω σε πλαίσιο το οποίο κατατέθηκε κατά τρόπο άτυπο την περασμένη Δευτέρα”. Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι οι δύο εργοδοτικοί σύνδεσμοι έχουν σαφέστατες εντολές από τα σώματα τους, με αποτυπωμένες θέσεις και επιδιώξεις. Επανέλαβε ότι είναι “απόλυτα αδιαπραγμάτευτη η καθολική εφαρμογή ΑΤΑ”. “Σε κάποια σημεία υπάρχει περιθώριο συζήτησης και συμβιβασμών. Αλλά κάποια σημεία είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα, όπως γνωρίζουμε κι εμείς τις αδιαπραγμάτευτες γραμμές των συντεχνιών”, είπε. Πρόσθεσε ότι πρόθεση είναι “να χτίσουμε στα σημεία που έχουμε περιθώρια για να βρεθεί λύση”.