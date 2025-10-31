Η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, οι μεταφορείς θα προχωρήσουν σε επαόριστη αποχή από την εργασία, παρά τις πρόσφατες συναντήσεις με τους Υπουργούς Εργασίας και Μεταφορών, καθώς και με την ανάδοχο εταιρεία Eurogate, που διαχειρίζεται το λιμάνι Λεμεσού.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ολονύχτια συνεδρία των μεταφορέων, οι οποίοι μελέτησαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παραμένουν άλυτα τα προβλήματα που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών, ιδίως ως προς τα ύψη των εμπορευματοκιβωτίων και την εγγραφή των καρότσων τύπου “φυσερό” (Extendable Skeletal Semitrailers, Trombones/Sliding Bogies).

Παράλληλα, οι μεταφορείς επισημαίνουν εκκρεμότητες και λειτουργικά ζητήματα στις σχέσεις τους με την εταιρεία Eurogate στο λιμάνι Λεμεσού, τα οποία δεν έχουν επιλυθεί.

Η Συντεχνία ευχαριστεί τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, αναγνωρίζοντας ότι έχει δείξει κατανόηση για τα προβλήματα που προκαλούν οι ταχογράφοι, ωστόσο σημειώνει πως τα υπόλοιπα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

Η απεργία θα είναι επ’ αόριστον και αφορά αποκλειστικά τα θέματα που σχετίζονται με το Υπουργείο Μεταφορών και τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού.