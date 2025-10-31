Έτοιμος να δώσει στη δημοσιότητα εάν χρειαστεί την επιστολή του CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) για την επιστροφή των €67 εκατ. στα ευρωπαϊκά ταμεία για το τερματικό του Βασιλικού, είναι ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του υπουργείου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και απαντώντας στις κατηγορίες του βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκου Χατζηγιάννη ότι ευθύνεται η κυβέρνηση για το αίτημα επιστροφής του ποσού στην ΕΕ, σημείωσε πως «δεν χάσαμε καμία επιδότηση, η επιδότηση χάθηκε γιατί έγιναν κακές κατακυρώσεις και εάν χρειαστεί θα δώσω στη δημοσιότητα την επιστολή που λάβαμε από τον CINEA».

Όπως είπε ο υπουργός, η απώλεια δεν περιορίζεται μόνο στα €67 εκατ., επισημαίνοντας πως η Δημοκρατία θα λάμβανε ποσό €101 εκατ. από ΕΕ.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κάλεσε τον υπουργό να σταματήσει το αφήγημα πως δεν έχει ευθύνη. «Γιατί δεν το διορθώσετε, γιατί δεν υποβάλλετε εκθέσεις και ξεγελάσετε την ΕΕ» συμπλήρωσε.

Απαντώντας ο υπουργός, σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν έχει ξεγελάσει κανένα για το τερματικό, επισημαίνοντας πως θα προχωρήσουν σε σχεδιασμό όταν λάβουν τη μελέτη για τις αποκλίσεις. Όπως εξήγησε, εάν είναι μεγάλες οι αποκλίσεις των υφιστάμενων κατασκευών με τον σχεδιασμό, θα είναι διαφορετικά τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση παρέλαβε το έργο με βαρίδια και «θα πρέπει να το βάλουμε σε τάξη».