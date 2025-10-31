Το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο κατέγραψε βελτίωση τον Οκτώβριο 2025, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών.

Ενίσχυση υπηρεσιών και κατασκευών

Στον τομέα των υπηρεσιών, το κλίμα βελτιώθηκε λόγω θετικότερων εκτιμήσεων για την πορεία των επιχειρήσεων τόσο τους προηγούμενους όσο και τους επόμενους μήνες.

Στις κατασκευές, η άνοδος οφείλεται σε πιο αισιόδοξες αξιολογήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα και τις προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο.

Πτώση στο λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση

Το λιανικό εμπόριο παρουσίασε επιδείνωση, καθώς οι επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις το τελευταίο τρίμηνο και αυξημένα αποθέματα, ενώ μειώθηκαν και οι προσδοκίες για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου.

Στη μεταποίηση, το κλίμα υποχώρησε ελαφρώς εξαιτίας αρνητικότερων αξιολογήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και χαμηλότερων εκτιμήσεων για την παραγωγή τους επόμενους μήνες.

Καταναλωτική επιφυλακτικότητα

Το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε τον Οκτώβριο, αναιρώντας τη βελτίωση των δύο προηγούμενων μηνών. Οι καταναλωτές αξιολόγησαν αρνητικότερα την προσωπική τους οικονομική κατάσταση και εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι απέναντι σε μεγάλες αγορές, ενώ αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για την πορεία της οικονομίας της χώρας.

Μείωση της οικονομικής αβεβαιότητας

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας σημείωσε πτώση, κυρίως λόγω μείωσης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας σε όλους τους τομείς, εκτός της μεταποίησης, όπου σημειώθηκε μικρή άνοδος. Παράλληλα, η καταναλωτική αβεβαιότητα αυξήθηκε οριακά, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα για όλες τις εισοδηματικές ομάδες.