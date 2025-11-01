Με μειώσεις επιτοκίων υποδέχθηκαν οι τράπεζες τον Σεπτέμβριο, σε μια προσπάθεια να καταστήσουν ελκυστική την απόκτηση κατοικίας για ευρύτερες ηλικιακές ή εισοδηματικές κατηγορίες πληθυσμού και κυρίως για τα νεαρά ζευγάρια.

Η χθεσινή ανακοίνωση σχετικών στοιχείων από την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει ότι όσοι βρίσκονται στην αναζήτηση κατοικίας έχουν μια θετική συγκυρία με το μέρος τους: τη μείωση του μέσου όρου στεγαστικού δανείου.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,63%, σε σύγκριση με 3,91% τον προηγούμενο μήνα. Στόχος, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, είναι η αφύπνιση της αγοράς των στεγαστικών δανείων εν μέσω της ανοδικής πορείας των τιμών των ακινήτων, για να μπορεί το χαμηλό επιτόκιο να καθιστά τη δόση ενός στεγαστικού δανείου προσιτή στο μέσο νοικοκυριό.

Aπό τα στοιχεία φαίνεται ότι είναι το χαμηλότερο μέσο στεγαστικό επιτόκιο από την αρχή του χρόνου και μειωμένο κατά 0,8% από την Ιανουάριο. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι ότι η υποχώρηση του κόστους δανεισμού είναι σημαντική από πέρυσι, όταν το μέσο επιτόκιο για αγοράς κατοικίας ήταν 4,53%.

Αν πάμε ακόμη λίγο πιο πίσω, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο μέσος όρος του επιτοκίου ήταν 4,33% ενώ τον Σεπτέμβριο του 2022 ήταν χαμηλότερο, στο 3,06%.

Σημειώνεται από την Κεντρική Τράπεζα ότι το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κλπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο. Η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των τραπεζών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση τον Σεπτέμβριο στα €112,9 εκατ. (από σύνολο €165,4 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €96,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €144,1 εκατ. νέων δανείων).

Τα δάνεια σε επιχειρήσεις

Aν δούμε τα επιχειρηματικά δάνεια, το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2024 και το 2023 ενώ η μηνιαία μεταβολή είναι αυξητική. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε αύξηση στο 4,32%, σε σύγκριση με 4,19% τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις (νέες εργασίες) έχει μειωθεί από την αρχή του χρόνου – ήταν στο 5%- ενώ σε σχέση με πέρυσι η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το μέσο επιτόκιο αυτής της κατηγορίας ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024 στο 5,52% και ακόμη ακριβότερο τον Σεπτέμβριο του 2023 που έφθασε στο 5,79%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε μείωση στο 3,79%, σε σύγκριση με 4,30% τον προηγούμενο μήνα. Τον Σεπτέμβριο του 2024 το μέσο επιτόκιο ήταν 5,26% και το 2023 στο 5,59%.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €62,7 εκατ. (από σύνολο €83,7 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €38,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €52,6 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €246,7 εκατ. (από σύνολο €492,5 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €83,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €190,6 εκατ. νέων δανείων). Σε αντίθεση με τα επιτόκια δανείων, τα επιτόκια καταθέσεων είναι σημαντικά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης.

Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υφιστάμενων καταθέσεων προθεσμίας από νοικοκυριά ανήλθε τον Σεπτέμβριο 2025 στο 0,78%, σε σύγκριση με 1,74% για τις χώρες της ευρωζώνης. Επιπλέον, το επιτόκιο των υφιστάμενων καταθέσεων προθεσμίας από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 1,08%, σε σύγκριση με 1,94% για τις χώρες της ευρωζώνης