Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ) συμμετείχε στις 30 Οκτωβρίου 2025 σε συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AMLA), Bruna Szego, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, στο πλαίσιο της επίσκεψής της για επαφές με αρμόδιες αρχές και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα.

Την ΑΠΕΚ εκπροσώπησαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής Χάρης Τσαγγαρίδης και η Προϊστάμενη Διεύθυνσης AML Αγγέλικα Θεοφάνους, οι οποίοι συμμετείχαν σε εποικοδομητική συζήτηση για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου AML και την ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και ευρωπαϊκών θεσμών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της εποπτείας, εντοπισμού κινδύνων και βελτίωσης της συμμόρφωσης με το ανανεωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η ΑΠΕΚ παρουσίασε αναλυτικά τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο, τόσο για τα επίγεια καζίνο όσο και για τους παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών, καθώς και τις πρωτοβουλίες και δράσεις που εφαρμόζει για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικής εποπτείας του κλάδου.

Η Αρχή υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και τοπικούς φορείς, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλει ενεργά στην πλήρη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο AML, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του χρηματοοικονομικού συστήματος.