Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέφρασε απορία για την εξαγγελία απεργίας από την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση επί τροποποιητικών νομοσχεδίων που αφορούν ζητήματα του κλάδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδια τα οποία προέκυψαν μετά από συναντήσεις και συνεννόηση με την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’. Τα σχέδια νόμου ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με:

το επιτρεπόμενο ύψος φορτίου για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων τύπου ISO Container High Cube , και

για τη , και την πλευρική προστασία ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν το μήκος τους.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη δέσμευση που ζητά η Συντεχνία, δηλαδή να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων έως την Τετάρτη, καθώς η ψήφιση των νομοσχεδίων αποτελεί αρμοδιότητα της Νομοθετικής Εξουσίας και όχι του Υπουργείου.

Η διαβούλευση αυτή εντάσσεται στη συνέχεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο με την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ στις 9 Ιουλίου και 29 Σεπτεμβρίου 2025, όπου συζητήθηκαν εκτενώς χρόνια ζητήματα του κλάδου και προτάθηκαν ρυθμιστικές λύσεις για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των μεταφορέων.

Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι παραμένει ανοιχτό στον διάλογο και καλεί τους εκπροσώπους του κλάδου να συνεχίσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της διαβούλευσης, προκειμένου να επιτευχθούν ρεαλιστικές και θεσμικά κατοχυρωμένες λύσεις.

Η δημόσια διαβούλευση παραμένει ανοιχτή για σχόλια από τους επηρεαζόμενους έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/FC853161B1BB0526C2258D300033D641?OpenDocument

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για συνεχή διάλογο και συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου, με στόχο την προώθηση λύσεων που ενισχύουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των οδικών μεταφορών.