Φωτιές άναψε η δήλωση που έκανε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, για πιθανή οικονομική και ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.

Ο Αμερικανός Πρέσβης, μιλώντας το περασμένο Σάββατο σε διεθνές συνέδριο στο Μπαχρέιν, που συγκεντρώνει υπουργούς και άλλους αξιωματούχους από την Μέση Ανατολή, «προέβλεψε» πως οι δύο σύμμαχοι των ΗΠΑ, Τουρκία και Ισραήλ, όχι μόνο δεν θα παν σε πόλεμο, αλλά θα προχωρήσουν και σε εμπορική συνεργασία.

Μάλιστα, ο ίδιος είπε πως στοιχηματίζει πως, εφόσον διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα, σε σύντομο χρονικό διάστημα Τουρκία και Ισραήλ θα προχωρήσουν σε οικονομική συνεργασία, συμπληρώνοντας πως, κατά την γνώμη του, αυτή η συνεργασία θα είναι από την Κασπία Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο.

Αυτές οι δηλώσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες στην Άγκυρα, με την εφημερίδα Χουριέτ να δημοσιεύει σχετική ανάλυση. Σύμφωνα με αρθρογράφο της εφημερίδας, τα λεγόμενα του κ. Μπαράκ οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι ΗΠΑ θέλουν να προωθήσουν μια νέα στρατηγική στη Μέση Ανατολή, συμπληρώνοντας παράλληλα, πως η αναφορά σε «συνεργασία από την Κασπία μέχρι την Μεσόγειο», αφορά το σχέδιο των ΗΠΑ για ενεργειακό διάδρομο που θα ενώνει μεταξύ άλλων Τουρκία και Ισραήλ.

Αντέδρασε ο εταίρος του Ερντογάν

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αρχηγός του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί άσκησε χθες έντονη κριτική εναντίον του Αμερικανού Πρέσβη, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του ως μια βαθιά αυταπάτη, τονίζοντας πως «ενώ οι δράστες για τη γενοκτονία στη Γάζα ακόμη δεν έχουν λογοδοτήσει και το μοντέλο των δύο κρατών ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί, σε ποια βάση, με ποιο δικαίωμα και με ποια εξουσία ισχυρίζεται αυτός ο πρέσβης ότι θα συνεργαστούμε με το Ισραήλ;», καλώντας τον να σταματήσει να παρεμβαίνει, όπως υπογράμμισε, στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.

Το σχέδιο χρονολογείται

Φυσικά, το σχέδιο και οι σκέψεις για ενεργειακή διασύνδεση της Τουρκίας με Ισραήλ μέσω αγωγού φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν δεν προέκυψε σήμερα, αλλά μετρά τουλάχιστον μια δεκαετία.

Μάλιστα, το 2017 οι δύο χώρες φέρονταν πως βρίσκονταν πολύ κοντά σε συμφωνία, αφού ο τότε Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας, Γιουβάλ Στρέιτζ, είχε δηλώσει στην Χουριέτ πως το Ισραήλ είναι πολύ πιθανόν να εξάγει το φυσικό του αέριο προς την Τουρκία και στην Ευρώπη μέσω του τουρκικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, συμπληρώνοντας πως αυτό θα μπορούσε να γίνει μέχρι και τις αρχές του 2019, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και την Κυπριακή Δημοκρατία στον σχεδιασμό.

Ειδικότερα, ο τότε Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας είπε πως μελλοντικά ο αγωγός (σ.σ. Τουρκίας – Ισραήλ) θα μπορούσε να μεταφέρει και φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνοντας μάλιστα πως το Κυπριακό μπορεί να λυθεί και ο αγωγός να περάσει από την ΑΟΖ της Κύπρου.

