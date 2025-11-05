Έχουν αυξηθεί οι ΑΤΜ (Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές) στην επικράτεια, μετά και τις πολιτικές πιέσεις που δέχθηκαν οι τράπεζες;

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι αυτόματες ταμειακές μηχανές έχουν αυξηθεί το 2024 κατά έξι, σε σύγκριση με το 2022. Αύξηση πολύ μικρότερη των αιτημάτων βουλευτών και οργανώσεων. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι τράπεζες συνεχίζουν να αποκεντρώνουν την πελατεία τους από τα καταστήματα, καθώς η πλειονότητα των συναλλαγών γίνεται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (web banking), είτε σε μικρότερο βαθμό μέσω ΑΤΜ.

Το ερώτημα, πάντως, που παραμένει αναπάντητο είναι πώς εξυπηρετούνται οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι ή όσοι δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα.

Mέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 υπήρχαν στην Κύπρο 398 ΑΤΜ, όσες και το 2023, σημειώνοντας μικρή αύξηση, κατά 6 μηχανές, από το 2022, που ήταν 392, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα, στο τρίμηνο στατιστικό δελτίο της.

Το θέμα απασχόλησε πέρυσι έντονα τη Βουλή, λόγω αναφορών βουλευτών ότι αρκετοί ηλικιωμένοι των ορεινών περιοχών πηγαίνουν από το ένα χωριό στο άλλο για να βρουν ΑΤΜ για να μπορέσουν να κάνουν ανάληψη μετρητών. Να σημειώσουμε ότι οι τράπεζες, μετά τις πολιτικές πιέσεις που δέχθηκαν, αποφάσισαν να εγκαταστήσουν επιπλέον ATM σε απομακρυσμένες περιοχές, με τον αριθμό να μην υπερβαίνει τις 10, με στόχο να καλυφθούν κάποια κενά για την εξυπηρέτηση ατόμων μεγάλης ηλικίας.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Κεντρική δείχνουν ότι δεν επήλθαν μεγάλες αλλαγές στον αριθμό των ΑΤΜ που υπάρχουν στην Κύπρο, αλλά καταγράφονται οι νέες τραπεζικές συνήθειες των πολιτών και οι νέοι τρόποι που κινείται το χρήμα.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αριθμό των καρτών που κυκλοφορούν στην Κύπρο για πληρωμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Κεντρική Τράπεζα στο στατιστικό δελτίο, ο αριθμός των καρτών πληρωμών (πραγματικές μονάδες) τέλος του 2024 ήταν 1.993.641, σε σχέση με 1.864.856 και 1.718.038, σημειώνοντας αύξηση 16,37% μέσα σε δύο χρόνια.

Σχετικά με την αξία συναλλαγών ανά μέσο πληρωμής (εκτός μετρητών) το 2024, το 83% ήταν με κάρτες πληρωμών, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 2022, που ήταν 81%. Οι πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα ήταν 2% το 2024 και 7% με επιταγές, από 9% το 2022. Οι πληρωμές με κάρτα (όγκος συναλλαγών) ήταν 71% με φυσική παρουσία και 29% μέσω διαδικτύου. Ως προς την αξία, το 57% των συναλλαγών ήταν διαδικτυακά και το 43% με φυσική παρουσία.

Καταθέσεις ως προς το ΑΕΠ και τα δάνεια

Πριν λίγες ημέρες η ΕΚΤ σε έκθεσή της σημείωσε ότι το ψηφιακό ευρώ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός στα συστήματα πληρωμών λιανικής στην ευρωζώνη. Ουσιαστικά, το 2029, που είναι η πιθανή ημερομηνία για το ψηφιακό ευρώ, θα αλλάξουν εκ νέου οι τραπεζικές συνήθειες πληρωμών, όπως αυτές καταγράφονται σήμερα. Πέραν από τον τρόπο πληρωμών που επιλέγουν οι Κύπριοι και το πόσες ΑΤΜ υπάρχουν στην Κύπρο, η Κεντρική Τράπεζα στο τριμηνιαίο δελτίο δίνει και άλλα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, τα οποία συνθέτουν το χρηματοοικονομικό τοπίο.

Το ποσοστό των καταθέσεων ως προς το ΑΕΠ βρισκόταν στο 194% τέλος Δεκεμβρίου 2024 και τα δάνεια ως προς το ΑΕΠ στο 88%, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν χρέη στις τράπεζες αλλά υπάρχουν και αποταμιεύσεις. Ένα χρόνο πριν, το 2023, το ποσοστό των καταθέσεων ως προς το ΑΕΠ ήταν 198% και του δανεισμού 94%.