Ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 το απόγευμα η συνεδρίαση της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης κατά την οποία οι συντεχνίες αναμενόταν να αποφασίσουν κατά πόσο θα αποδέχονταν το πλαίσιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για το θέμα της ΑΤΑ.

Η πανσυνδικαλιστική αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχτεί το κυβερνητικό πλαίσιο. Πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση της ομοσπονδίας των εργοδοτών η οποία συνέρχεται αυτή την ώρα.

Αυτούσια η δήλωση που εξέδωσαν οι συντεχνίες για την ΑΤΑ:

Εδώ και μήνες το Συνδικαλιστικό Κίνημα επιδόθηκε σε ένα δύσκολο αγώνα για προάσπιση, συνέχιση και επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ. Η πέμπτη Πανσυνδικαλιστική Σύσκεψη για την ΑΤΑ, που συνήλθε σήμερα 5 Νοεμβρίου 2025 στη Δημοσιογραφική Εστία, εκφράζει την ικανοποίησή της για τον όλο χειρισμό στον οποίο προέβη η διαπραγματευτική της ομάδα.

Έχουμε ενώπιον μας προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας που προτάθηκε από την Κυβέρνηση στη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 3 Νοεμβρίου 2025. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με πνεύμα σύνεσης, συναίνεσης και συνδιαλλαγής, έκανε αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση. Το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ γίνεται αποδεκτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα γιώτα.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με στόχο να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση για διασφάλιση του θεσμού, προέβη σε υποχωρήσεις που διευκόλυναν την εξεύρεση λύσης. Ευελπιστούμε ότι και η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει ανάλογο πνεύμα. Η συμβολή της Κυβέρνησης ήταν καθοριστική και την ευχαριστούμε για αυτό.

Το πλαίσιο συμφωνίας για την ΑΤΑ

Το πλαίσιο συμφωνία για την ΑΤΑ το οποίο είχε κατατεθεί από την κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη της προηγούμενης Παρασκευής προνοεί: (1) Πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100% εντός 18 μηνών. Ειδικότερα, από 66,7% σήμερα, θα ανέλθει στο 80% την 1.1.2026, στο 90% την 1.7.2026 και 100% την 1.7.2027. (2) Επιβολή πλαφόν ύψους 4% όσον αφορά στο ύψος του πληθωρισμού. (3) Η ΑΤΑ θα καταβάλλεται στους εργαζόμενους μια φορά το χρόνο, δεδομένου ότι ο προηγούμενος χρόνος κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. (4) Η ΑΤΑ διασυνδέεται με τον κατώτατο μισθό σε ετήσια βάση. Ο κατώτατος μισθός θα αναθεωρείται ανά διετία. (5) Σε περίπτωση που διαγνωσθούν κίνδυνοι για την οικονομία, θα συνέρχεται σε διευρυμένη μορφή το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για να εξετάσει την κατάσταση. • Πέραν αυτού, υπάρχει το θέμα της παραχώρησης φορολογικών κινήτρων προς την εργοδοτική πλευρά, θέμα το οποίο συζητήθηκε μεταξύ εργοδοτών και Υπουργείου Οικονομικών.