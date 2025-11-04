Στην περίπτωση που το «αόρατό χέρι», για το οποίο έκανε χθες αναφορά ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, δεν εμφανιστεί εκ νέου για να εμποδίσει την επίτευξη συμφωνίας για την ΑΤΑ, τότε αύριο Τετάρτη εργοδότες και συντεχνίες θα επικυρώσουν τη συμφωνία στη βάση του πλαισίου που κατέθεσε η κυβέρνηση και την Πέμπτη θα υπογραφεί πιθανότατα η μόνιμη πλέον συμφωνία για την καταβολή του Τιμάριθμου στους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, με την υπογραφή αναμένεται ότι θα τεθούν και οι βάσεις, ώστε σε βάθος χρόνου να υλοποιηθεί η θέση της κυβέρνησης για το «ΑΤΑ σε όλους».

Αναλυτικότερα, χθες ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών που είχε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Το βράδυ της Κυριακής ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με τους Προέδρους των Συμβουλίων της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, ενώ χθες συναντήθηκε με τους επικεφαλής των συντεχνιών. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισήμανε στις δυο πλευρές ότι το πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί μετά τη συνάντηση της Παρασκευής δεν αλλάζει και ότι δεν θα υπάρξουν άλλες διαπραγματεύσεις. Ειδικότερα, σε σχέση με τη διασύνδεση της ΑΤΑ με τον κατώτατο μισθό και την πλήρη αποκατάσταση του θεσμού εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι αυτά αποτελούν και θέση της κυβέρνησης και δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Με αυτά τα δεδομένα, οι κοινωνικοί εταίροι θα πάνε αύριο Τετάρτη στις συσκέψεις που έχουν προγραμματίσει, είτε για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν το συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο σημειωτέων έχει διαμορφωθεί μετά από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ αυτών και του Υπουργείου Εργασίας. Επί τούτου, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνδικαλιστική πλευρά παρουσιάζεται πιο έτοιμη να αποδεχθεί το πλαίσιο, δεδομένου ότι έφυγε το αγκάθι της κλιμακωτής ΑΤΑ, ενώ οι εργοδότες παρότι διαφωνούν με συγκεκριμένα σημεία, όπως η διασύνδεση με τον κατώτατο, αλλά και το ύψος των φορολογικών κινήτρων που θα τους παραχωρηθούν, εντούτοις, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν στην επικύρωση της συμφωνίας. Αυτό βέβαια, εφόσον δεν προκύψουν φωνές από μέλη των οργανώσεων, οι οποίες να είναι κάθετα εναντίον της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Ειδικότερα, οι συντεχνίες έχουν συγκαλέσει για αύριο Τετάρτη πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, ώστε να ενημερωθούν όλες οι πλευρές και να ληφθεί η τελική απόφαση. Διαδικαστικά, σημειώνεται ότι η κάθε συντεχνία θα λάβει η ίδια τις αποφάσεις της, ωστόσο, εφόσον η πανσυνδικαλιστική δώσει το πράσινο φως, τότε είναι δεδομένο ότι και η κάθε συντεχνία ξεχωριστά θα λάβει αντίστοιχη απόφαση.

Οι εργοδότες από την πλευρά τους, οι οποίοι επρόκειτο να είχαν χθες τη δική τους σύσκεψη, την ανέβαλαν για αύριο Τετάρτη, λόγω της συνάντησης με τον Πρόεδρο. Ως εκ τούτου, οι Εκτελεστικές Επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ θα συνέλθουν αύριο σε κοινή σύσκεψη για να καθορίσουν τη στάση τους, δηλαδή να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το πλαίσιο που έχουν ενώπιον τους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς σχετικά με το θέμα της ΑΤΑ, ανέφερε ότι «σε συνέχεια της συνάντησης της Παρασκευής με τους δύο Υπουργούς, όπου διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο, το οποίο φαίνεται σε πρώτη φάση να γίνεται αποδεκτό από τις συντεχνίες, είχα χθες (προχθές) μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, στην οποία φυσικά και συζητήσαμε το πλαίσιο, και αναμένουμε τις τελικές τους αποφάσεις τα επόμενα εικοσιτετράωρα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου σημείωσε ότι στόχος είναι όπως η επόμενη συνάντηση για την ΑΤΑ να γίνει για την υπογραφή της συμφωνίας. Η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και επιτεύχθηκαν συγκλήσεις ώστε το θέμα της ΑΤΑ να έχει μόνιμη και θετική κατάληξη, σημείωσε.

Ιδού το πλαίσιο συμφωνίας για την ΑΤΑ

Μετά τη σύσκεψη της Παρασκευής, διαμορφώθηκε το τελικό πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί αύριο προς έγκριση από τις συντεχνίες και την εργοδοτική πλευρά. Πρόκειται για ένα έγγραφο πέντε σημείων. Συγκεκριμένα: (1) Πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100% εντός 18 μηνών. Ειδικότερα, από 66,7% σήμερα, θα ανέλθει στο 80% την 1.1.2026, στο 90% την 1.7.2026 και 100% την 1.7.2027. (2) Επιβολή πλαφόν ύψους 4% όσον αφορά στο ύψος του πληθωρισμού. (3) Η ΑΤΑ θα καταβάλλεται στους εργαζόμενους μια φορά το χρόνο, δεδομένου ότι ο προηγούμενος χρόνος κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. (4) Η ΑΤΑ διασυνδέεται με τον κατώτατο μισθό σε ετήσια βάση. Ο κατώτατος μισθός θα αναθεωρείται ανά διετία. (5) Σε περίπτωση που διαγνωσθούν κίνδυνοι για την οικονομία, θα συνέρχεται σε διευρυμένη μορφή το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για να εξετάσει την κατάσταση. Πέραν αυτού, υπάρχει το θέμα της παραχώρησης φορολογικών κινήτρων προς την εργοδοτική πλευρά, θέμα το οποίο συζητήθηκε μεταξύ εργοδοτών και Υπουργείου Οικονομικών.