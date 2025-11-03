Συνάντηση με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την ΑΤΑ θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τη χθεσινή του επαφή με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας και οι προοπτικές της ΑΤΑ. Στόχος των επαφών του Προέδρου είναι η διαμόρφωση κοινά αποδεκτής πρότασης ενόψει της επικείμενης επαναξιολόγησης του μηχανισμού.

Οπως ανέφερε στο ‘Χ’ χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «σε συνέχεια της συνάντησης της Παρασκευής που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων κατά την διάρκεια της οποίας διαμορφώθηκε πλαίσιο συγκλίσεων αναφορικά με τον διάλογο για την ΑΤΑ, το οποίο έγινε καταρχήν αποδεκτό από τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε συνάντηση απόψε (χθες βράδυ) με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανέφερε ο Εκπρόσωπος, συζητήθηκε το πλαίσιο για την ΑΤΑ όπως έχει διαμορφωθεί, η Φορολογική Μεταρρύθμιση και ευρύτερα θέματα οικονομίας.

Σημειώνει ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις προγραμματίζουν κοινή συνάντηση την Τετάρτη για λήψη της τελικής τους απόφασης σε σχέση με την ΑΤΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη συνάντηση με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων τη Δευτέρα, καταλήγει ο Εκπρόσωπος.

ΚΥΠΕ