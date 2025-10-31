Χωρίς τελική συμφωνία ολοκληρώθηκε η πολύωρη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εργασίας την Παρασκευή, ωστόσο όλες οι πλευρές ανέφεραν ότι σημειώθηκε πρόοδος και αυξήθηκαν οι συγκλίσεις.

Η σύσκεψη κράτησε πέραν των έξι ωρών. Φεύγοντας, εκπρόσωποι των εργοδοτών και των συντεχνιών σε σύντομες δηλώσεις τους, είπαν ότι η σύσκεψη ήταν πολύ χρήσιμη και παραγωγική και διανύθηκε έδαφος. Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμη, σημεία, τα οποία δεν επέτρεψαν την κατάληξη σε συμφωνία για την ΑΤΑ, όπως επισημάνθηκε.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, είπε ότι “η ολοκλήρωση του κύκλου των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής διαδικασίας για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ, ήταν χρήσιμη και εποικοδομητική, διότι μέσα από αυτήν διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο συγκλίσεων, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη της επιδιωκόμενης συμφωνίας”.

Πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες περιορισμένες και συγκεκριμένες διαφορές, οι οποίες “θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρής έκτασης για να περιορίσουν την προοπτική της κατάληξης σε συμφωνία εντός των επόμενων ημερών”.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι συνεχίζουν να είναι σε επαφή και με τις δύο πλευρές, ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητες συγκλίσεις και για αυτά τα θέματα, “για να μπορέσουμε στις αμέσως επόμενες ημέρες να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα”.

Ερωτηθείς αν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, είπε πως”δεν έχουμε συμφωνία αυτή τη στιγμή”, αλλά “εφόσον το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι αυτό, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι να καταφέρουμε να καταλήξουμε εκεί και η συμφωνία να υπογραφεί”.

Ανέφερε, ακόμα, ότι μέσα από την εποικοδομητική συνδρομή και των δύο πλευρών, διάφορα ζητήματα που είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο κείμενο μιας συμφωνίας για τον θεσμό της ΑΤΑ έχουν συζητηθεί εκτενώς και έχουν διασαφηνιστεί με τρόπο που να μπορεί η προσπάθεια που καταβλήθηκε να αξιοποιηθεί για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

“Αναμένουμε ότι οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις θα λειτουργήσουν μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες με τον ίδιο τρόπο που λειτούργησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα, και μέσα από την εκατέρωθεν εποικοδομητική τους συμβολή, να ολοκληρώσουμε με θετικό τρόπο αυτή τη διαδικασία”, επεσήμανε.

Ερωτηθείς πότε θα είναι σε θέση να υποβάλει κάτι γραπτώς προς τις δύο πλευρές και πότε θα υπάρξει επόμενη συνάντηση, είπε ότι από πλευράς Κυβέρνησης υπάρχει ανά πάσα στιγμή η ετοιμότητα για την αποτύπωση των θέσεων “που θεωρούμε ότι αποτελούν σημεία αναφοράς για τη διαδικασία που έχει αναπτυχθεί κατά το προηγούμενο διάστημα”.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι στο μεσοδιάστημα θα πρέπει και η απόσταση που απομένει μεταξύ των δύο πλευρών για συγκεκριμένα ζητήματα να περιοριστεί περισσότερο, ώστε η υποβολή της οποιασδήποτε μεσολαβητικής πρότασης να μην επενεργήσει αρνητικά αντί θετικά.

“Ήδη περιοριζόμαστε και επικεντρωνόμαστε στα σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει ικανοποιητική συναντίληψη μεταξύ των δύο πλευρών. Για να καταστεί αυτό εφικτό χρειάζεται να είμαστε όλοι προσεκτικοί και διακριτικοί, χωρίς να προσπαθήσουμε να εκβιάσουμε τη θετική ανταπόκριση της μίας ή της άλλης πλευράς”, είπε.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η διαδικασία έχει αναπτυχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, “παρόλο που η περίοδος της ρευστότητας και της μεταβατικότητας για τον θεσμό της ΑΤΑ είναι πλέον 15ετής και η κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία θα είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για το μέλλον των εργασιακών σχέσεων, θεωρώ ότι οι επόμενες μέρες θα είναι εκείνες κατά τις οποίες θα έχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε”, είπε.

Ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση έχει θέσει κάποιο χρονικό ορόσημο για να κηρύξει αδιέξοδο, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Υπουργός είπε ότι “αν διαπιστωθεί ότι ο διάλογος παύει να είναι εποικοδομητικός και δεν μπορεί μέσα από τη συνέχιση της διαδικασίας να εξελιχθεί θετικά η προσπάθεια που καταβάλλουμε, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα το ανακοινώσουμε και θα το δημοσιοποιήσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις”.

Τόνισε, ωστόσο, ότι ήδη επιβεβαιώνεται ότι “μέσα από τη μεθοδικότητα και τη διακριτικότητα, με την οποία προσπαθούμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους να καταλήξουμε σε συμφωνία, αυτή τη στιγμή έχουμε διαμορφώσει από κοινού εκτεταμένες συγκλίσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη της συμφωνίας που επιδιώκουμε”.

“Παραγωγική” και “χρήσιμη” χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σημειώνοντας ότι οι εκτελεστικές επιτροπές ΟΕΒ και ΚΕΒΕ θα συνέλθουν την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα σε κοινή συνεδρίαση.

Ερωτηθείς αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, είπε ότι τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Πρόσθεσε ότι όλες οι πλευρές έχουν το βάρος της ευθύνης, απέναντι και στα μέλη τους, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

“Όντως ήταν μία εξαντλητική σύσκεψη σήμερα. Διανύθηκε, θεωρώ μεγάλη απόσταση”, είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Παρόλα αυτά, είπε ότι “δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλούμε για οποιαδήποτε συμφωνία”.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση είναι δυναμική και αλλάζει. Επανέλαβε ότι “όσο κοντά είμαστε, άλλο τόσο μακριά βρισκόμαστε. Υπάρχουν αρκετές συγκλίσεις, υπάρχουν όμως και διαφορές, οι οποίες εν προκειμένω μπορεί στο τέλος να αποτελέσουν αγκάθι, μπορεί να τις ξεπεράσουμε”.

Από την πλευρά της, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι “έγινε συζήτηση σε βάθος και εξαντλητική σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είμαστε σε στάδιο που να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Υπάρχουν αποκλίσεις σε σημαντικά ζητήματα και αναμένουμε τα επόμενα βήματα”, ανέφερε.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε ότι είναι “λυπηρό και απογοητευτικό το γεγονός ότι έπειτα από έξι ώρες διαβουλεύσεων, στο καταληκτικό στάδιο της διαδικασίας δεν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τη λήψη οποιασδήποτε, προκαταρκτικής έστω, απόφασης”.

Σημείωσε ότι οι συντεχνίες είχαν θέσει ως χρονοδιάγραμμα κατάληξης τη σημερινή μέρα. “Όμως, έχουν διαμειφθεί ζητήματα, τα οποία οφείλουμε να ενημερώσουμε τα συλλογικά μας όργανα και τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που συναποτελούμε την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, ώστε να αξιολογήσουμε το σύνολο των δεδομένων, για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας”., ανέφερε

Ερωτηθείς, είπε ότι θα αξιολογηθεί από βδομάδας πότε θα καθοριστεί πανσυνδικαλιστική διάσκεψη.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι σε περίπτωση που συγκληθεί άλλη συνάντηση με τους Υπουργούς θα ανταποκριθούν θετικά, “πλην όμως, η διαδικασία δεν μπορεί να είναι ατέρμονη και χωρίς ολοκληρωτικό και καθοριστικό καταληκτικό χρονοδιάγραμμα”.

Και η κ. Χαραλάμπους και ο κ. Μάτσας, είπαν ότι τα ζητήματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες είναι “πέραν του ενός”.

Σε ερώτηση αν είναι απογοητευμένοι από τις εξελίξεις, ο κ. Μάτσας είπε ότι “έπειτα από έξι ώρες διαβούλευσης σε ένα στάδιο που θα έπρεπε να είχαμε οδηγηθεί σε κατάληξη, είμαστε και κουρασμένοι και απογοητευμένοι. Είμαστε όμως και πεισμωμένοι να φέρουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται για το σύνολο των εργαζομένων”.

