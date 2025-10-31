Φτάσαμε στο διά ταύτα. Σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά κατά πόσο θα υπάρξει συμφωνία για την ΑΤΑ ή θα επέλθει ναυάγιο στην όλη διαδικασία.

Στις 10 το πρωί σήμερα οι δύο πλευρές, εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα έχουν κοινή συνάντηση με τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, με στόχο να υπάρξει κοινά αποδεκτή φόρμουλα για ΑΤΑ σε όλους, με σταδιακή αύξηση της απόδοσής στο 100%.

Παρόλα αυτά, η φράση «είμαστε τόσο κοντά όσο είμαστε και μακριά» φαίνεται να αποδίδει πλήρως την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τρεις πλευρές αυτή τη στιγμή.

Τόσο οι συντεχνίες όσο και η εργοδοτική πλευρά φέρονται πρόθυμες να βρουν λύση, σε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Από την άλλη όμως προκύπτει το εξής ζήτημα: Και οι δυο πλευρές έχουν θέσει ορισμένες κόκκινες γραμμές. Για να μπορέσουν να περάσουν την όποια πρόταση από τα μέλη τους, δεν θα πρέπει να φανεί ότι η μια πλευρά έχει υποστεί ήττα έναντι της άλλης. Ως εκ τούτου, επαφίεται στους δυο υπουργούς να «δυσαρεστήσουν» ισότιμα τις δυο πλευρές για να θεωρηθεί η πρόταση ισοζυγισμένη και να εγκριθεί από τα αρμόδια σώματα.

Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ως συνέχεια της συνάντησης της κυβερνητικής πλευράς με τους εργοδότες. Το κλίμα που επικράτησε έδωσε την ευχέρεια στους υπουργούς να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, δηλαδή τη σύγκλιση κοινής συνάντησης εργοδοτών και συντεχνιών σήμερα, με σκοπό την υποβολή τελικής πρότασης.

Και εδώ προκύπτουν τα δύσκολα. Διότι:

(α) Οι εργοδότες δεν εξήλθαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την προχθεσινή συνάντηση με τους δύο υπουργούς, κάτι που διαφάνηκε από την ανακοίνωση της ΟΕΒ που ακολούθησε, ότι τα εκτελεστικά όργανα της Ομοσπονδίας αποφάσισαν, ομόφωνη απόρριψη του πλαισίου που τέθηκε ενώπιον τους. Συναφώς, σημειώνεται ότι την Τρίτη προγραμμάτισαν να συνεδριάσουν εκ νέου οι Εκτελεστικές Επιτροπές ΟΕΒ και ΚΕΒΕ για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Η κοινή συνεδρία τίθεται εν αμφιβόλω δεδομένης της χθεσινής εξέλιξης για πραγματοποίηση σήμερα συνάντησης των δύο πλευρών με τους κυρίους Παναγιώτου και Κεραυνό.

(β) Οι συντεχνίες παρουσιάστηκαν μεν διατεθειμένες να συζητήσουν μια ενδεχόμενη πρόταση, ωστόσο αυτό, τονίζουν, θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ει δυνατό σήμερα. Διότι η Τρίτη, μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η κοινή σύσκεψη ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, «πάει μακριά», σύμφωνα με τις συντεχνίες. Και εφόσον δεν προκύψει συμφωνία σήμερα ή τη Δευτέρα, τότε δεν αποκλείεται η σύγκλιση νέας, έκτακτης πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης, στην οποία αυτή τη φορά είναι βέβαιο ότι θα αποφασιστεί η λήψη μέτρων.