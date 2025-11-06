Σχέδιο εθελουσίας αποχώρησης για 40 με 50 άτομα, με ανώτατο ποσό χαριστικής αποζημίωσης τις €200.000 και αφορολόγητο, ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Κύπρου στο προσωπικό της, με ισχύ μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο απευθύνεται κυρίως στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες που έχει μειωθεί ο όγκος εργασιών. Δηλαδή, για τμήματα που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό ή έχουν σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εργασίες που έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με μια δεκαετία προηγουμένως.

Και πέρυσι η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοινώσει μικρό και στοχευμένο σχέδιο για την αποχώρηση μέχρι 50 εργαζομένων, από σύνολο προσωπικού 2.800 ατόμων. Αρκετές φορές ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν νέα σχέδια εθελούσιας εξόδου, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλης κλίμακας σχέδια, παρά μόνο στοχευμένα, για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, 40 με 50 άτομα κάθε φορά.

Όπως έχει διευκρινίσει ο κ. Νικολάου, στόχος είναι η τράπεζα να ανανεώνεται και να στελεχώνεται με νεαρά άτομα, που θα έχουν εμπειρία ακόμη και από το εξωτερικό, κάτι που θα συμβάλει στην υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων του συγκροτήματος. Η απόφαση της Τράπεζας Κύπρου δεν πέρασε απαρατήρητη από την τραπεζική συντεχνία ΕΤΥΚ, η οποία μέσω εγκυκλίου ενημέρωσε τους τραπεζικούς υπαλλήλους ότι προχώρησε άμεσα και με επιστολή της προς την τράπεζα εξέφρασε τη διαφωνία της με την ενέργεια αυτή.

Πέρα από την Τράπεζα Κύπρου, αποδέκτης παρόμοιας επιστολής έγινε και η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου.

Για την Τράπεζα Κύπρου η ΕΤΥΚ σημειώνει πως «θεωρούμε ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για προσφορά τέτοιου σχεδίου, ιδιαίτερα όταν η τράπεζα καταγράφει σημαντική κερδοφορία και σταθερή πορεία. Πέραν τούτου, στην ουσία, η τράπεζα σήμερα είναι υποστελεχωμένη. Το πιο προκλητικό, όμως, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην τράπεζα, κατά παράβαση των μεταξύ μας συμφωνιών, βρίσκονται εκατοντάδες υπάλληλοι εξωτερικών συνεργατών και η τράπεζα προχωρεί στην προσφορά σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης προς τους μόνιμους συναδέλφους. Για το θέμα των εξωτερικών συνεργατών, η οργάνωσή μας έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία της τράπεζας στο Υπουργείο Εργασίας».

Η ΕΤΥΚ υποδεικνύει στην Τράπεζα Κύπρου ότι, σε περιπτώσεις όπου πράγματι κρίνεται αναγκαία η προσφορά σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης, από οποιαδήποτε τράπεζα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Αύξηση του μέγιστου ποσού αποζημίωσης τουλάχιστον στις €250.000, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κερδοφορία των τραπεζών και τη μείωση της αξίας του χρήματος λόγω πληθωρισμού.

Σημειώνεται, επίσης, ότι όσοι αποχωρούν μέσω τέτοιων σχεδίων δεν δικαιούνται πλέον ανεργιακό επίδομα, λόγω της πρόσφατης τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Διατήρηση ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του Ταμείου Υγείας ΕΤΥΚ και της ασφαλιστικής κάλυψης ζωής για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση.

Η συνδικαλιστική οργάνωση στην εγκύκλιο εκφράζει επιπλέον την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η τράπεζα ενημέρωσε την ΕΤΥΚ την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε το σχέδιο στους συναδέλφους «χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, όπως επιβάλλουν οι μεταξύ μας σχέσεις και οι αρχές του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Η πρακτική αυτή είναι απαξιωτική και αντιπαραγωγική για το κλίμα καλόπιστης συνεργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει προς αποφυγήν άσκοπων και επιζήμιων αντιπαραθέσεων».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση- εγκύκλιος που απευθύνεται στην Εθνική Τράπεζα Κύπρου, υποδεικνύοντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν μια τέτοια ενέργεια και προτείνει αύξηση του μέγιστου ποσού αποζημίωσης στις €250.000.