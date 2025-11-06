Σε αρνητικό έδαφος διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2025, σημειώνοντας μείωση 0,3%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ανήλθε στις 118,25 μονάδες από 117,71 τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας αύξηση 0,54 μονάδων σε μηνιαία βάση, αλλά πτώση σε ετήσια.

Μεγαλύτερη μείωση σε ηλεκτρισμό και γεωργικά προϊόντα

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή καταγράφηκε στις Υπηρεσίες (+3%), ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-7,5%) και στα Γεωργικά Προϊόντα (-2,6%).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, ηλεκτρισμός (+1,7%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή ανά κατηγορία.

Αυξήσεις σε εστίαση και εκπαίδευση

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις εντοπίζονται στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,4%) και Εκπαίδευση (+3,5%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούν την Ένδυση και Υπόδηση (-6,7%) και τα Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,1%).

Σε μηνιαία βάση, οι Ένδυση και Υπόδηση (+3,6%) και η Εκπαίδευση (+1,2%) είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο.

Τάσεις από την αρχή του έτους

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,7%), Εκπαίδευση (+3,7%) και Αναψυχή και Πολιτισμό (+3,3%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%).

Επιπτώσεις στον δείκτη

Η μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε ετήσια βάση προήλθε από τα Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+0,48) και την Εκπαίδευση (+0,16), ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές επιδράσεις καταγράφηκαν στα Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,52) και την Ένδυση και Υπόδηση (-0,51).

Σε μηνιαίο επίπεδο, καθοριστικό ρόλο είχαν οι Ένδυση και Υπόδηση (+0,25) και ο τομέας Στέγασης, Ύδρευσης, Ηλεκτρισμού και Υγραερίου (+0,12).

Οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (+0,50) συνέβαλαν περισσότερο θετικά σε ετήσια βάση, ενώ τα Είδη Ένδυσης (-0,43) και ο Ηλεκτρισμός (-0,43) είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση.