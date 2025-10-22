Η πτώση στις τιμές ηλεκτρισμού συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση του πληθωρισμού σε αρνητικά επίπεδα τον Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Παρά τις αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αρνητικός για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο -0,7% τον Σεπτέμβριο, στα ίδια επίπεδα με τον Αύγουστο, μετά από -0,9% τον Ιούλιο και -0,4% τον Ιούνιο. Η υποχώρηση του κόστους ηλεκτρισμού κατά 11% σε ετήσια βάση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που συγκράτησε τις συνολικές τιμές, ενώ τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν επίσης μείωση 2,7%.

Σε επίπεδο οικονομικών κατηγοριών, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024, οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 3%, τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά μειώθηκαν κατά 3%, ενώ τα γεωργικά προϊόντα υποχώρησαν κατά 5%, αν και παρουσίασαν άνοδο 3,5% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025.

Παρά τη γενικότερη εικόνα σταθερότητας, το Παρατηρητήριο Τιμών καταγράφει αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σημαντικότερες ήταν οι ανατιμήσεις σε κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή (+13,8%), φρέσκα ψάρια και μαλάκια (+12,7%) και φρέσκα λαχανικά και χόρτα (+9,5%). Αντίθετα, οι τιμές στο φρέσκο κρέας μειώθηκαν κατά 4%, ενώ πτώση σημείωσαν και οι βρεφικές πάνες (-2,4%), τα αυγά (-1,8%) και τα δημητριακά προγεύματος (-1,5%).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή υπογραμμίζει ότι οι μειώσεις στην ενέργεια, και ιδιαίτερα στον ηλεκτρισμό, έχουν ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από μεμονωμένες αυξήσεις τροφίμων.

Μικρότερες διαφορές τιμών στις υπεραγορές

Η Υπηρεσία πραγματοποίησε σύγκριση τιμών 228 κοινών προϊόντων σε επτά υπεραγορές μέσω της πλατφόρμας e-kalathi, διαπιστώνοντας σημαντική μείωση στις διαφορές μεταξύ ακριβότερης και φθηνότερης αλυσίδας.

Τον Ιούνιο 2025, η διαφορά ανήλθε σε €230 (€990 έναντι €760), ενώ τον Οκτώβριο περιορίστηκε στα €147 (€961 έναντι €814). Για 40 κοινά προϊόντα, η διαφορά τιμής μεταξύ υπεραγορών μειώθηκε από €43 στις 15 Ιουνίου σε €23 στις 15 Οκτωβρίου.

Η Υπηρεσία ενθαρρύνει τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το e-kalathi για σύγκριση τιμών, επισημαίνοντας ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών λειτουργούν ως εργαλείο ενημέρωσης και όχι υποκατάστατο της προσωπικής έρευνας αγοράς.