Αυξήσεις στις τιμές των κατεψυγμένων μαλακίων και των φρέσκων ψαριών καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Αντίθετα, οι τιμές στο φρέσκο κρέας σημείωσαν πτώση.

Σημαντικό είναι ότι αρκετές κατηγορίες προϊόντων που αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση, εμφανίζουν μειώσεις σε σύγκριση με τον περσινό Σεπτέμβριο, αντανακλώντας τη γενικότερη τάση αποπληθωρισμού.

Πληθωρισμός σε αρνητικά επίπεδα για τέταρτο μήνα

Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού παραμένει σε αρνητικά επίπεδα από τον Μάιο. Καταγράφηκε -0,7% τον Σεπτέμβριο, μετά από -0,7% τον Αύγουστο, -0,9% τον Ιούλιο και -0,4% τον Ιούνιο 2025.

Σε επίπεδο οικονομικών κατηγοριών, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024:

Υπηρεσίες : +3%

: +3% Ηλεκτρισμός : -11%

: -11% Πετρελαιοειδή : -2,7%

: -2,7% Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά : -3%

: -3% Γεωργικά προϊόντα: -5% (+3,5% σε σχέση με Αύγουστο 2025)

Τι ακριβύνει και τι φθηναίνει

Αυξήσεις σε σχέση με τον Αύγουστο:

Κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή: +13,8%

Φρέσκα ψάρια & μαλάκια: +12,7%

Φρέσκα λαχανικά & χόρτα: +9,5%

Κατεψυγμένα ψάρια: +4,2%

Βρεφικές τροφές: +3,7%

Μπισκότα: +3,5%

Ζάχαρη: +3,2%

Μαλακτικά ρούχων: +2,7%

Φυτικό λίπος: +2,6%

Ζυμαρικά: +2,4%

Μειώσεις σε σχέση με τον Αύγουστο:

Φρέσκο κρέας: -4%

Βρεφικές πάνες: -2,4%

Αυγά: -1,8%

Δημητριακά προγεύματος: -1,5%

Σερβιέτες υγείας: -1%

Τυριά: -1%

e-kalathi – Μικρότερες διαφορές τιμών μεταξύ υπεραγορών

Η Υπηρεσία προχώρησε σε σύγκριση τιμών 228 κοινών προϊόντων σε επτά υπεραγορές:

Ιούνιος 2025 (έναρξη e-kalathi): Διαφορά €230 (€990 vs €760)

(έναρξη e-kalathi): Διαφορά (€990 vs €760) Οκτώβριος 2025: Διαφορά €147 (€961 vs €814)

Για 40 κοινά προϊόντα, η διαφορά μεταξύ ακριβότερης και φθηνότερης υπεραγοράς μειώθηκε από €43 (15 Ιουνίου) σε €23 (15 Οκτωβρίου).

Η Υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα e-kalathi, τονίζοντας ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών είναι εργαλείο ενημέρωσης και όχι υποκατάστατο της έρευνας αγοράς.