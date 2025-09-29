Διαφορά που φτάνει τα €87 προκύπτει ανάμεσα στη φτηνότερη και την ακριβότερη υπεραγορά, με βάση σύγκριση 234 προϊόντων από το e-kalathi τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στις υπεραγορές Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Ιωαννίδης, Μετρό και Άλφα Μέγα, οι οποίες έχουν τα περισσότερα κοινά προϊόντα στην εφαρμογή.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, φτηνότερη υπεραγορά ήταν ο Σκλαβενίτης, με την τιμή των 234 προϊόντων να ανέρχεται σε €930,60, ενώ ακριβότερη ήταν το Άλφα Μέγα με €1017,05 για τα ίδια προϊόντα. Δεύτερος φτηνότερος ήταν ο Αθηαινίτης με €958,91, ακολουθούσε η Υπεραγορά Ιωαννίδης με €1000,03 μαζί με το Μετρό με €1000,05.

Ανά κατηγορία προϊόντων, ο Σύνδεσμος σύγκρινε 38 κοινά προϊόντα (γιαούρτι, τυροκομικά, χαλούμι). Φτηνότερη υπεραγορά ήταν και πάλι ο Σκλαβενίτης με €106,82 και ακριβότερη το Άλφα Μέγα με €116,54. Η σειρά των άλλων υπεραγορών ήταν η ίδια, με τον Αθηαινίτη στα €112,04, τον Ιωαννίδη στα €114,47 και το Μετρό στα €115,42.

Στα μη αλκοολούχα ποτά, που περιλαμβάνουν αναψυκτικά, καφέ, νερό, χυμούς, σε σύγκριση 36 κοινών προϊόντων, η τιμή στον Σκλαβενίτη ανερχόταν στα €121,02, στον Αθηαινίτη στα €124, στον Ιωαννίδη στα €127,82, στο Μετρό στα €129,67 και στο Άλφα Μέγα στα €132,67.

Στο φρέσκο γάλα, σε σύνολο 17 προϊόντων, στον Σκλαβενίτη ήταν €36,44, ενώ η διαφορά στις υπόλοιπες υπεραγορές ήταν μικρότερη: Αθηαινίτης €37,65, Ιωαννίδης €37,67, Μετρό €37,80 και Άλφα Μέγα €37,81.

Σε σύνολο 28 προϊόντων προσωπικής φροντίδας (πάννες, σαμπουάν, σαπούνια, σερβιέτες, μωρομάντηλα, χαρτί υγείας) η τιμή στον Σκλαβενίτη ήταν €139,81, ενώ σχεδόν €10 πιο ακριβός ήταν ο Αθηαινίτης στα €149,40, ο Ιωαννίδης €151,85, το Μετρό €155,39 και το Άλφα Μέγα €157,77.

Σε ακόμα 17 κοινά προϊόντα που αφορούσαν αρτοποιία, Σκλαβενίτης και Αθηαινίτης ήταν κοντά με €50,48 και €50,79 αντίστοιχα. Ακολουθούσε ο Ιωαννίδης με €51,80, το Άλφα Μέγα με €54,49, ενώ πιο ακριβό ήταν το Μετρό με €55,05.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το συνολικό κόστος των ίδιων υπεραγορών στις επαρχίες (όσων διαθέτουν καταστήματα και σε άλλες επαρχίες), παραμένει κατά κανόνα αμετάβλητο.

Επίσης, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός προϊόντων στο e-kalathi μειώθηκε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Αναλυτικά, ο Σκλαβενίτης είχε καταχωρισμένα 458 προϊόντα τον Σεπτέμβριο, από 461 τον Αύγουστο, ο Ιωαννίδης 428 από 433, το Μετρό 399 από 412, ο Αθηαινίτης 397 από 399, το Άλφα Μέγα 362 από 371, το Lidl 115 από 117, ενώ μόνο το Pop Life 176 από 170, αυξάνοντας τον αριθμό προϊόντων.

“Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών στο e-kalathi και θα συνεχίσει με διαφάνεια και τόλμη να δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά του που θα προέρχονται από την επεξεργασία και αξιολόγηση των τιμών στο e-kalathi”, αναφέρει ο Σύνδεσμος στην ανακοίνωσή του.

