Μετά από χρόνια διεργασιών, αβεβαιότητας αλλά και αγώνα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) τα κατάφερε και προχωρεί με το πρώτο του έργο στη Λεμεσό, για την προσφορά προσιτού ενοικίου, ή, τουλάχιστον, για ενοίκια σε πιο λογικά επίπεδα από αυτά που ισχύουν σήμερα.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», τον Ιανουάριο του 2026 αναμένεται να κατατεθεί ο θεμέλιος λίθος του έργου, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούνιο.

Τα 16 εκατομμύρια από το κράτος ξεμπλόκαραν το έργο

Τα όσα είχαν προηγηθεί είναι λίγο-πολύ γνωστά, αφού η κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) είχε επιπτώσεις και στον σχεδιασμό του ΚΟΑΓ. Μέσω του ΚΕΠ, ο Οργανισμός αντλούσε την απαραίτητη χρηματοδότηση για τα έργα του και, μετά την πιο πάνω εξέλιξη, αυτά τα έσοδα εξαφανίστηκαν.

Φυσικό επακόλουθο ήταν οι σχεδιασμοί να παραμείνουν στα χαρτιά, με ορατό τον κίνδυνο της πλήρους εγκατάλειψης του έργου, τη στιγμή που η Λεμεσός βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικιστική κρίση σε σχέση με όλες τις άλλες επαρχίες της Κύπρου.

Τελικά, τα χρήματα εξασφαλίστηκαν μετά την απόφαση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει το έργο με 16 εκατομμύρια ευρώ, μια παρέμβαση που, όπως τη χαρακτηρίζει η πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Έλενα Κούσιου, ήταν καθοριστική για την υλοποίηση των σχεδιασμών.

«Περάσαμε δυσκολίες, αλλά δεν το βάλαμε κάτω»

Η πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Έλενα Κούσιου, μιλώντας στον «Φ», αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αλλά και στον αγώνα που έδωσαν αθόρυβα οι άνθρωποι του Οργανισμού.

«Για εμάς, στον Οργανισμό, το έργο του προσιτού ενοικίου στη Λεμεσό δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστικό έργο. Είναι ένα όραμα που χρόνια τώρα στον Οργανισμό παλεύαμε να κάνουμε πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας την ίδια ώρα πως, αν και πέρασαν δυσκολίες, γραφειοκρατία και αμφιβολίες, εντούτοις ποτέ δεν σταμάτησαν να πιστεύουν ότι το έργο μπορούσε να ολοκληρωθεί.

Η κ. Κούσιου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα άτομα του ΚΟΑΓ που εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα, τονίζοντας πως πίσω από κάθε κοινωνικό έργο υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται αθόρυβα, με αφοσίωση και πίστη, και δεν το βάζουν κάτω όταν γνωρίζουν και νιώθουν ότι υπηρετούν το καλό της κοινωνίας. «Υπάρχουν οικογένειες και άτομα που περιμένουν ένα σπίτι, μια ευκαιρία», είπε, προσθέτοντας πως «βλέποντας τις εκσκαφές να προχωρούν και τον θεμέλιο λίθο να τοποθετείται, νιώθουμε συγκίνηση και περηφάνια. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή, που ήταν διαδρομή αντοχής και όχι ταχύτητας. Και αυτό είναι που μας καθοδηγεί και που μας κρατά στον Οργανισμό, γιατί για εμάς κάθε πέτρα, κάθε σίδερο, δεν είναι απλώς υλικό. Είναι η βάση για ένα σπίτι», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Το 2027 οι πρώτες κατοικίες

Το κόστος των κατασκευαστικών εργασιών στον Άγιο Νικόλαο εκτιμάται στα 22 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 16 εκατομμύρια προέρχονται από την κυβερνητική χρηματοδότηση.

Βάσει των σχεδιασμών, θα κατασκευαστούν 138 οικιστικές μονάδες, ενώ τα πρώτα διαμερίσματα θα παραδοθούν εντός του 2027.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη αποτελείται από τέσσερις εξαώροφες πολυκατοικίες:

◗ 24 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου,

◗ 72 των δύο υπνοδωματίων,

◗ 36 των τριών υπνοδωματίων και

◗ έξι των τεσσάρων υπνοδωματίων.

Από τα 138 διαμερίσματα, οι 94 μονάδες θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του ΚΟΑΓ, ενώ οι υπόλοιπες 44 θα παραχωρηθούν στον Δήμο Λεμεσού.

Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη αυτή αποτελεί την πρώτη φάση του σχεδιασμού, αφού θα ακολουθήσει δεύτερη φάση στον Άγιο Ιωάννη, με στόχο στις δύο αυτές περιοχές να ανεγερθούν συνολικά περίπου 600 διαμερίσματα, τα οποία θα προσφέρονται σε χαμηλότερα ενοίκια — κατά 25% έως 30% — σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν σήμερα στην πόλη.