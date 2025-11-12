Αφού δεν τα βρίσκουν Υφυπουργείο Τουρισμού και κέντρα αναψυχής για το νομοσχέδιο για τα ωράρια λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, πιάνει δουλειά η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου.

Το υφυπουργείο θεωρεί πως έγινε εκτενής διαβούλευση και τα όποια κενά υπάρχουν θα ξεκαθαρίσουν στην κατ΄ άρθρον συζήτηση στη Βουλή. Από την άλλη, η πλειοψηφία των επηρεαζόμενων φορέων θεωρούν πως δεν έγινε επαρκής διαβούλευση. Μάλιστα, υποστήριξαν πως η εκτελεστική εξουσία δεν αξιοποίησε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

Λόγω της δυστοκίας και της διάστασης απόψεων, κυρίως λόγω των προνοιών που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής και η κατ΄ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου να πραγματοποιηθεί σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής. Δηλαδή, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων πλευρών.

Η ίδια τακτική εφαρμόστηκε και κατά τη συζήτηση του νομοθετήματος που αφορούσε το e-kalathi. Οι επηρεαζόμενοι θα προωθήσουν στην επιτροπή σημειώματα με τις αλλαγές που ζητούν, τα οποία θα μελετήσουν οι βουλευτές.

Μεγαλύτερο εμπόδιο στη συζήτηση αποτελεί η διαφοροποίηση του ωραρίου των κέντρων αναψυχής. Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού Κώστας Κωνσταντίνου, μιλώντας χθες στη Βουλή, είπε πως μετά την έκκληση της Επιτροπής, με κάποιους συνδέσμους και κάποιους άλλους υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, και δόθηκαν διευκρινίσεις. Είπε, επίσης, πως για το ωράριο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να τεραγωνιστεί ο κύκλος, διευκρινίστηκε σε όλους γιατί καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε και θα τα δούμε στην κατ’ άρθρο συζήτηση».

Φωνές για περιφρόνηση

Εκ μέρους του ΠΑΣΙΚΑ, λέχθηκε πως από τις δηλώσεις του υφυπουργού είναι ξεκάθαρο πως δεν θα γίνει καμία διαβούλευση, σημειώνοντας πως αγνοήθηκε η εντολή που δόθηκε από τη Βουλή. Διαφορετική ήταν η θέση των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής, που τάσσονται υπέρ του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας πως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με υφυπουργείο.

Ο Σύνδεσμος Επώνυμων Αλυσίδων σημείωσε πως είχαν κληθεί 3-4 φορές στο υπουργείο και εισακούστηκαν οι θέσεις τους. Από πλευράς των καταστηματαρχών του ιστορικού κέντρου Λευκωσίας, αναφέρθηκε πως το νομοσχέδιο προνοεί ποινές και αδικήματα, επισημαίνοντας πως εξυπηρετείται μια μικρή μερίδα επιχειρηματιών.

Μέσω τηλεφώνου

ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Ένωση Δημών, ΠΟΒΕΚ, είτε προώθησαν γραπτώς τις θέσεις τους, είτε είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τους τεχνοκράτες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου και βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης δήλωσε ότι όχι μόνο δεν υπήρξε διαβούλευση αλλά καταβλήθηκε και προσπάθεια παραπληροφόρησης της Βουλής.

Ο επίσης βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, σημείωσε πως η έκκληση πριν από δύο εβδομάδες της Βουλής ήταν να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση, όχι απλά και μόνο, όπως είπε, να υπάρξει συνάντηση για τους τύπους.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ανέφερε πως δεν έγινε καμία διαβούλευση και καμία πρόοδος. Τόνισε πως το συγκεκριμένο θέμα συζητείται στην εκτελεστική εξουσία από το 2018 και μεταφέρεται τώρα η καυτή πατάτα στη Βουλή.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης εξέφρασε τη δυσφορία του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Απαντώντας, ο Γενικός Διευθυντής του υφυπουργείου σημείωσε πως το υφυπουργείο ακολούθησε με ευλάβεια τον κώδικα διαβούλευσης. Υπέδειξε, παράλληλα, πως το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε τηρεί τις ισορροπίες, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να προωθηθεί νέο κείμενο. Καταλήγοντας, σημείωσε πως το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις.

Το νομοσχέδιο, πέραν της διαφοροποίησης του ωραρίου των κέντρων αναψυχής, περιλαμβάνει πρόνοιες για βελτίωση της ρύθμισης και της λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης, προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια ψυχαγωγία, η ασφάλεια του κοινού και να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα. Παράλληλα, καταργούνται πρόνοιες διαδικασίες οι οποίες δεν προσδίδουν προστιθέμενη αξία ενώ μειώνεται ο διοικητικός φόρτος που επιβαρύνει τους επιχειρηματίες, λόγω υφιστάμενων υπερβολικών και αχρείαστων διαδικασιών.