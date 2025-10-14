Η διάσταση απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με το νομοσχέδιο που διέπει τη ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αναψυχής, οδήγησε τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου να το στρέψουν πίσω στην εκτελεστική εξουσία.

Κύριο σημείο αιχμής η διαφοροποίηση των ωραρίων λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης, με τον καθορισμό στοχευμένων ωραρίων λειτουργίας, ανά κατηγορία και ανά τύπο υποστατικού, με απώτερο σκοπό και την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης.

Τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου έδωσαν πίστωση χρόνου δύο εβδομάδων στην Κυβέρνηση και στις επηρεαζόμενες αρχές για να διαβουλευθούν για να καταλήξουν σε μια κοινή πρόταση και να υπάρξουν συγκλίσεις, αλλιώς θα εφαρμόσουν αυστηρά τον κανονισμό της Βουλής.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου, η κατ’ αρθρον συζήτηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία των ενδιαφερόμενων μερών, με στόχο να διαμορφώσουν το κείμενο προτού οδηγηθεί στην Ολομέλεια.

Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού Κώστας Κωσταντίνου, δήλωσε ενώπιον της Βουλής πως το νομοσχέδιο συζητείται από το 2018, επισημαίνοντας πως τα συμφέροντα είναι μεγάλα και θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία.

Παράλληλα, σημείωσε πως έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο διαβούλευσης, χωρίς να υπάρχει συναίνεση σε όλα τα ζητήματα. Υποστήριξε, επίσης, πως στα πλείστα σημεία των διαφωνιών έγινε κακή ανάγνωση από τους επηρεαζόμενους φορείς, στους οποίους ήδη, όπως είπε, επεξηγήθηκαν οι αλλαγές που προωθούνται.

Με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται τα κενά και οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, στον τομέα της εστίασης. Επίσης, γίνεται κατηγοροποίηση των κέντρων εστίασης, ενώ αλλάζει και το ωράριο λειτουργίας τους.

Μεταξύ των αλλαγών είναι οι εξής:

– Εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, καφετέριες και σνακ μπαρ θα μπορούν να λειτουργούν κάθε ημέρα από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 1:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Μπυραρίες και μπάρ θα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 2:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Οι αίθουσες και χώροι δεξιώσεων κλειστού τύπου θα λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Οι ανοιχτού τύπου χώροι δεξιώσεων, δηλαδή οι υπαίθριοι, θα παραμένουν ανοικτοί από τις 8:00 μέχρι τις 1:30 της επόμενης ημέρας.

– Τα μουσικοχορευτικά κέντρα κλειστού τύπου θα λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 5:00 το πρωί και τα υπαίθρια υποστατικά θα είναι ανοιχτά από τις 20:00 μέχρι 1:30 το πρωί.

– Οι δισκοθήκες και τα καμπαρέ μπορούν να παραμένουν ανοικτά από τη Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 20:00 μέχρι 5:00 της επόμενης ημέρας.

Βάσει του νομοσχέδιου καταργούνται τα εξής:

– Αχρείαστα, αυστηρά κριτήρια που αφορούν στην κτηριακή υποδομή και τον εξοπλισμό.

– Κατηγοριοποίηση των κέντρων αναψυχής βάσει των προσφερόμενων ειδών και η κατάταξή τους σε τάξεις, η οποία αντικαθίσταται με κατηγοριοποίηση των υποστατικών τους σε χώρους εστίασης και σε χώρους διασκέδασης.

– Η υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων προς έγκριση, από την αρμόδια αρχή.

Επίσης, ενισχύεται η προστασία της ασφάλειας και υγείας των πελατών και του προσωπικού των κέντρων αναψυχής και εισάγονται πρόνοιες για επιβολή διοικητικών προστίμων, καθώς και έκδοσης δικαστικού διατάγματος για άμεση αναστολή εργασιών χώρου εστίασης και διασκέδασης.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ) αναφέρθηκε πως κάποιες πρόνοιες μπορούν να βελτιωθούν, ενώ υπάρχουν και θετικές διατάξεις οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση της γραφειοκρατία. Σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας πρότεινε να επεκταθεί μέχρι τις 2:30.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Εστίασης Διασκέδασης Εκδηλώσεων (ΟΣΙΚΕΔΕ) ανάφερε πως το νομοσχέδιο δεν ετοιμάστηκε για να είναι γραμμένο στα μέτρα κάποιων.

Τη διαφωνία του με το νομοσχέδιο εξέφρασε το ΚΕΒΕ, το οποίο προειδοποίησε πως εάν αλλάξει το ωράριο θα μειωθεί ο κύκλος εργασιών του κλάδου κατά 20% ενώ θα τεθεί σε κίνδυνο η εποχιακή απασχόληση και θα χαθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Την ανάγκη μη επηρεασμού της οικονομίας εξέφρασε και εκπρόσωπος της ΟΕΒ.

Εκ μέρους του ΠΑΣΥΚΑ, ο Φάνος Λεβέντης μετέφερε τη διαφωνία του με το νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για απαράδεκτο διαχωρισμό κέντρων αναψυχής και διασκέδασης, Υποστήριξε πως θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις που θα αγγίξουν την οικονομία και την κοινωνία.

Είπε ακόμα πως το νομοσχέδιο μετατρέπει τις αίθουσες δεξιώσεων σε μουσικοχορευτικά κέντρα, επισημαίνοντας «θα τεθεί μια τουριστική χώρα σε… κέρφιου, καθώς το κράτος θα διώχνει τους πελάτες στη 1.30 για να πηγαίνουν σε άλλους χώρους που είναι ανοιχτοί μέχρι τις 5 το πρωί».