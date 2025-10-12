Η Κυβέρνηση ζητά να αλλάξει το ωράριο λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης, με νομοσχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίσει τα κενά και τις αδυναμίες που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, στον τομέα της εστίασης.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται στοχευμένα ωράρια λειτουργίας, ανά κατηγορία και ανά τύπο υποστατικού, με πρόσθετο σκοπό την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης. Το νομοσχέδιο θα τεθεί την Τρίτη στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου.

– Εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, καφετέριες και σνακ μπαρ θα μπορούν να λειτουργούν κάθε ημέρα από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 1:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Μπυραρίες και μπάρ θα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 2:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Οι αίθουσες και χώροι δεξιώσεων κλειστού τύπου θα λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Οι ανοιχτού τύπου χώροι δεξιώσεων, δηλαδή οι υπαίθριοι, θα παραμένουν ανοικτοί από τις 8:00 μέχρι τις 1:30 της επόμενης ημέρας.

– Τα μουσικοχορευτικά κέντρα κλειστού τύπου θα λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 5:00 το πρωί και τα υπαίθρια υποστατικά θα είναι ανοιχτά από τις 20:00 μέχρι 1:30 το πρωί.

– Οι δισκοθήκες και τα καμπαρέ μπορούν να παραμένουν ανοικτά από τη Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 20:00 μέχρι 5:00 της επόμενης ημέρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εντός των διοικητικών ορίων που βρίσκονται οι χώροι εστίασης και διασκέδασης μπορούν να αποφασίσουν παράταση ή μείωση του ωραρίου λειτουργίας για μια ώρα και για έξι μήνες τον χρόνο, εφόσον πεισθούν πως συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Η είσοδος σε δισκοθήκη ή καμπαρέ θα απαγορεύεται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 17 ετών, έστω και αν συνοδεύεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους. Επιπρόσθετα, την ευθύνη για τον έλεγχο της εισόδου στο χώρο εστίασης ή διασκέδασης, προσώπου κάτω των 17 ετών φέρει ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης ή όποιος έχει υπό την ευθύνη του τον χώρο εστίασης και διασκέδασης.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και πρόνοιες για τη βελτίωση της ρύθμισης και της λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης, προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια ψυχαγωγία, η ασφάλεια του κοινού και να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα.

Μεταξύ άλλων, καταργούνται επιβαρυντικές και αναχρονιστικές πρόνοιες, οι οποίες δρουν αρνητικά στην ανάπτυξη του επιχειρείν και των επενδύσεων, βελτιώνονται οι τρόποι παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εστίασης, καταργούνται διαδικασίες οι οποίες κρίνεται ότι δεν προσδίδουν προστιθέμενη αξία, μειώνεται ο διοικητικός φόρτος που επιβαρύνει τους επιχειρηματίες, λόγω υφιστάμενων υπερβολικών και αχρείαστων διαδικασιών, που επιβάλλονται σε αυτούς.

Βάσει του νομοσχέδιου καταργούνται τα εξής:

– Αχρείαστα, αυστηρά κριτήρια που αφορούν στην κτηριακή υποδομή και τον εξοπλισμό.

– Κατηγοριοποίηση των κέντρων αναψυχής βάσει των προσφερόμενων ειδών και η κατάταξή τους σε τάξεις, η οποία αντικαθίσταται με κατηγοριοποίηση των υποστατικών τους σε χώρους εστίασης και σε χώρους διασκέδασης.

– Η υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων προς έγκριση, από την αρμόδια αρχή.

Επίσης, ενισχύεται η προστασία της ασφάλειας και υγείας των πελατών και του προσωπικού των κέντρων αναψυχής και εισάγονται πρόνοιες για επιβολή διοικητικών προστίμων, καθώς και έκδοσης δικαστικού διατάγματος για άμεση αναστολή εργασιών χώρου εστίασης και διασκέδασης.