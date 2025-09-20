Με στόχο τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση της κατακερματισμένης νομοθεσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προώθησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Χώρων Εστίασης και Διασκέδασης Νόμος του 2025». Το νομοσχέδιο φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο όλων των χώρων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και διασκέδασης και καταγράφονται ήδη οι πρώτες αντιδράσεις από επιχειρηματίες του τομέα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς για την εστίαση, ενώ ευνοεί τα υποστατικά διασκέδασης κλειστού τύπου, δίνοντας προβάδισμα σε επιχειρήσεις με μεγαλύτερη υποδομή.

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση των ωραρίων λειτουργίας ειδικά τις βραδινές ώρες γεγονός που, σύμφωνα με επιχειρηματίες, αναμένεται να έχει οικονομικές επιπτώσεις στον τουρισμό και την τοπική αγορά, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 και αντικαθιστά τον υφιστάμενο «Περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο». Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η μείωση γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της ποιότητας υπηρεσιών. Πρόκειται να συζητηθεί στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, όπου θα πάρει και την τελική του μορφή μετά από τυχόν τροπολογίες που μπορεί να γίνουν και θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις αλλαγές στους κλάδους εστίασης και διασκέδασης.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει: ● Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και κατάργηση της κατηγοριοποίησης των υποστατικών με βάση τα προσφερόμενα είδη. ● Κατάργηση αναχρονιστικών υποχρεώσεων, όπως η έγκριση τιμοκαταλόγων. ● Επανακαθορισμό ωραρίων ανάλογα με τον τύπο υποστατικού. ● Αύξηση προστίμων για παραβάσεις και πρόνοιες για αναστολή λειτουργίας σε περιπτώσεις υποτροπής.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αντιδράσεις ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. – «Νομοσχέδιο-παρωδία»

Ωστόσο, η νομοθετική πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α.), ο οποίος κάνει λόγο για μεροληπτική μεταχείριση και υποβάθμιση του ρόλου της εστίασης.

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο «πρόχειρο και αντισυνταγματικό», καταγγέλλοντας ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επισημαίνει κυρίως ότι η μείωση των ωραρίων για επιχειρήσεις εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, μπυραρίες) συνιστά πλήγμα για τη βιωσιμότητά τους, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να λειτουργούν ως μουσικοχορευτικά, αίθουσες δεξιώσεων ή νυχτερινά κέντρα. Περαιτέρω, σημειώνει ότι το νομοσχέδιο ευνοεί μονομερώς τους χώρους διασκέδασης με πολύ αργά ωράρια, ενώ η εστίαση θα συγχρονίζεται σε πιο περιορισμένα ωράρια, πράγμα που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό.

Προβλέπουν μείωση εισοδημάτων, απολύσεις προσωπικού, ακόμη και κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων που δεν θα μπορούν να λειτουργούν κερδοφόρα υπό τους νέους περιορισμούς.

Αντίδραση υπάρχει και για τη μετονομασία του νόμου, από «Κέντρα Αναψυχής» σε «Χώροι Εστίασης και Διασκέδασης», θεωρώντας ότι αυτό αλλάζει τον χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου και υποβαθμίζει τον πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο της εστίασης ως μέρος της κυπριακής παράδοσης.

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. καταγγέλλει επίσης πιθανές συνταγματικές παραβιάσεις (όπως η ελευθερία του επαγγέλματος, η ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων, η αρχή της αναλογικότητας) και κάνει λόγο για «υπερσυγκέντρωση εξουσιών» που μπορεί να οδηγήσει σε αυθαιρεσίες.

Κύρια σημεία διαφωνίας

Ωράρια λειτουργίας: Ο Σύνδεσμος αντιδρά στη μείωση των ωραρίων για ταβέρνες, εστιατόρια και μπυραρίες, σε αντίθεση με την επέκταση λειτουργίας έως τις 05:00 για μουσικοχορευτικά κέντρα και αίθουσες δεξιώσεων, κάτι που θεωρούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Κατάργηση του όρου «αναψυχή»: Θεωρείται ότι υποβαθμίζει την πολιτιστική ταυτότητα της κυπριακής εστίασης.

Οικονομικές συνέπειες: Προειδοποιούν για λουκέτα σε μικρές επιχειρήσεις, απώλειες θέσεων εργασίας και μείωση κρατικών εσόδων.

Συνταγματικά ζητήματα: Εγείρουν ανησυχίες για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπερσυγκέντρωση εξουσιών στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου.

Ειδικές επιπτώσεις

Περιορισμός ζωντανής μουσικής και DJ λόγω ωραρίων. Αδυναμία διοργάνωσης δεξιώσεων σε μικρές επιχειρήσεις. Απώλεια ανταγωνιστικότητας έναντι χώρων που θα λειτουργούν ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλοίωση της τοπικής κουλτούρας με μετατροπή της Κύπρου σε «μονοδιάστατο party destination».

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. καλεί την κυβέρνηση σε διάλογο, προτείνοντας: Διατήρηση του όρου «αναψυχή». Ενιαία ωράρια λειτουργίας για όλους. Επανεξέταση προστίμων και κυρώσεων. Διασφάλιση της συνταγματικής νομιμότητας.

Η θέση της κυβέρνησης: Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

Το Υφυπουργείο Τουρισμού τονίζει ότι το νέο πλαίσιο στοχεύει σε ευελιξία, απλοποίηση των διαδικασιών και αναβάθμιση των υπηρεσιών, με σαφή διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε δύο κατηγορίες: Χώροι Εστίασης: Εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, ψησταριές, πιτσαρίες, σνακ μπαρ, σουβλατζίδικα.

Χώροι Διασκέδασης: Μπυραρία/ μπαρ, αίθουσες δεξιώσεων/ χώροι δεξιώσεων, μουσικοχορευτικά κέντρα, δισκοθήκες, καμπαρέ.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού, στόχος του νομοσχεδίου είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Με τον νέο νόμο απλοποιούνται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την ίδρυση και αδειοδότηση των χώρων εστίασης και διασκέδασης. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, καταργούνται αναχρονιστικοί κανονισμοί και υποχρεώσεις, όπως η κατηγοριοποίηση με βάση τα προσφερόμενα είδη, η έγκριση τιμοκαταλόγων και αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Παράλληλα, επανακαθορίζονται τα ωράρια λειτουργίας ανά τύπο και κατηγορία υποστατικού.

Θεσπίζονται, επίσης, αυστηρότερες διατάξεις για παραβάσεις, περιλαμβανομένων εξώδικων προστίμων και δυνατότητας αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στη μείωση του διοικητικού φόρτου, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό.

Θεσμοθετείται άδεια λειτουργίας διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις (πολεοδομικές, υγειονομικές, ηλεκτρολογικές κ.ά.). Εξαιρέσεις προβλέπονται για χώρους όπως take–away, σχολικά κυλικεία, παραδοσιακά καφενεία κ.λπ.

Προτεινόμενα ωράρια λειτουργίας:

Εστίασης: 06:00 – 01:30

Διασκέδασης – Μπυραρίες / Μπαρ: 08:00 – 02:30

Αίθουσες Δεξιώσεων (Κλειστού Τύπου): 08:00 – 05:00

Αίθουσες Δεξιώσεων (Ανοικτού Τύπου): 08:00 – 01:30

Μουσικοχορευτικά Κέντρα (Κλειστού Τύπου): 20:00 – 05:00

Μουσικοχορευτικά (Ανοικτού Τύπου): 20:00 – 01:30

Δισκοθήκες / Καμπαρέ: 20:00 – 05:00

Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια θα μπορούν να εγκρίνουν παράταση ή μείωση ωραρίου κατά μία ώρα για περίοδο έως έξι μηνών σε κάθε ημερολογιακό έτος, υπό προϋποθέσεις.

Κυρία Σημεία Σύγκρισης

1.Εστίαση: Από μέγιστο 03:30 σε σταθερό 01:30. Μείωση έως και 2 ώρες.

2. Μπαρ/Μπυραρίες: Ορισμός ειδικής κατηγορίας. Σήμερα λειτουργούν έως και τις 03:30. Λειτουργία έως 02:30.

3. Μουσικοχορευτικά: Σήμερα λειτουργούν έως 02:00-03:00. Σημαντική επέκταση λειτουργίας έως 05:00. Επέκταση ωραρίου έως και 2 ώρες επιπλέον.

4. Αίθουσες δεξιώσεων: Πρώτη φορά καθορίζεται ωράριο με διαχωρισμό ανά τύπο υποστατικού. Καθιερώνεται για κλειστού τύπου μέχρι 05:00 και ανοικτού τύπου μέχρι 01:30.