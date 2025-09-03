Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο «Περί της ίδρυσης και λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης Νόμος 2025», το οποίο αντικαθιστά το ισχύον πλαίσιο με μια πιο σύγχρονη νομοθεσία, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Εκσυγχρονισμός και στήριξη επιχειρηματικότητας

Ο κ. Κουμής δήλωσε ότι οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός των ρυθμίσεων, η στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της κατάργησης αναχρονιστικών κανονισμών και η αναβάθμιση των υπηρεσιών στον τομέα της εστίασης και διασκέδασης.

Απλούστευση διαδικασιών και κατάργηση κατηγοριοποίησης

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το νέο πλαίσιο απλοποιεί κριτήρια και διαδικασίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση χώρων εστίασης. Μεταξύ άλλων:

Καταργείται η κατηγοριοποίηση με βάση τα προσφερόμενα είδη.

η κατηγοριοποίηση με βάση τα προσφερόμενα είδη. Καταργείται η υποχρέωση επιθεώρησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

η υποχρέωση επιθεώρησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Καταργούνται αυστηρά κριτήρια για τις κτηριακές υποδομές, όπως το μέγεθος του μαγειρείου.

αυστηρά κριτήρια για τις κτηριακές υποδομές, όπως το μέγεθος του μαγειρείου. Καταργείται η υποχρεωτική έγκριση τιμοκαταλόγων από το Υφυπουργείο.

Νέα ωράρια και πρόστιμα για παραβάσεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει επανακαθορισμό των ωραρίων λειτουργίας ανά κατηγορία υποστατικού, καθώς και αυστηρότερες διατάξεις για εξώδικα πρόστιμα. Σε περίπτωση συνεχόμενων παραβάσεων, θα μπορεί να εκδίδεται διάταγμα αναστολής λειτουργίας.

Στόχος η ποιότητα και η προστασία του κοινού

«Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο επιδιώκει την κατάργηση διαδικασιών χωρίς προστιθέμενη αξία, την ενίσχυση της ποιότητας υπηρεσιών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την προστασία των δικαιωμάτων του κοινού», τόνισε ο κ. Κουμής.

