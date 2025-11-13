Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου η εκδήλωση του Women4Cyber Cyprus στο ICT Academy, στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών, με θέμα «Ψηφιακή Εποχή και Τεχνητή Νοημοσύνη: Θωρακίζοντας την Κοινωνία και την Οικονομία από Ενδεχόμενους Κινδύνους».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις νέες προοπτικές και τους κινδύνους που αναδύονται από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή μετάβαση.

Η πρόεδρος του Women4Cyber Cyprus, Γεωργία Σολωμού, υπογράμμισε στη διάρκεια της τοποθέτησής της ότι η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί συλλογική ευθύνη. Τόνισε ότι μόνο μέσα από συνεργασία, ενημέρωση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης μπορούν να τεθούν οι βάσεις για ένα ασφαλές και ανθρώπινο ψηφιακό μέλλον.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CNECT), Δέσποινα Σπανού. Στην ομιλία της με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, Αλήθεια και Εμπιστοσύνη: Διαμορφώνοντας την Ψηφιακή Κοινωνία, την Οικονομία και τη Δημοκρατία της Ευρώπης», ανέδειξε την εμπιστοσύνη ως θεμελιώδη παράμετρο για την προώθηση ενός ψηφιακού οικοσυστήματος που εξυπηρετεί τον άνθρωπο και προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης παρεμβάσεις από ειδικούς της εκπαίδευσης, της πολιτικής και της τεχνολογίας, οι οποίοι συμμετείχαν σε συζήτηση για τη θωράκιση της κοινωνίας και της οικονομίας απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι εισηγήσεις τους συνέβαλαν σε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών – Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και το Digital Innovation Hub Cyprus (DiGiNN).