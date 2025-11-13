Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απέρριψε πέντε αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από 450 υπαλλήλους και συνταξιούχους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σχετικά με τις μειώσεις απολαβών και συντάξεων που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η απόφαση, στις υποθέσεις Constantinou and Others v. Cyprus, θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική για τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Οι αιτητές αμφισβήτησαν τη συνταγματικότητα των Ν. 168(I)/2012 και Ν. 112(I)/2011, που προέβλεπαν περικοπές και έκτακτες εισφορές στους μισθούς και τις συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων. Οι υποθέσεις οδηγήθηκαν στο ΕΔΔΑ αφού προηγουμένως οι σχετικές προσφυγές απορρίφθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας (Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1), καθώς και του δικαιώματος δίκαιης δίκης (Άρθρο 6), ενώ ορισμένοι ισχυρίστηκαν διάκριση σε σχέση με υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

Το ΕΔΔΑ απέρριψε τον ισχυρισμό περί άνισης μεταχείρισης, κρίνοντας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι «δεν βρίσκονταν σε ανάλογη θέση» με εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, λόγω της σύνδεσης των απολαβών τους με τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε σχέση με το δικαίωμα δίκαιης δίκης, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρξε απόκλιση στη νομολογία του Ανωτάτου και ότι οι αποφάσεις του ήταν επαρκώς αιτιολογημένες.

Για τον πυρήνα της υπόθεσης, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι οι περικοπές συνιστούσαν μεν επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, ωστόσο:

προβλέφθηκαν από τον νόμο,

κρίθηκαν συνταγματικές από το Ανώτατο,

εξυπηρετούσαν επιτακτικό δημόσιο συμφέρον σε περίοδο βαθιάς κρίσης,

σε περίοδο βαθιάς κρίσης, ήταν κλιμακωτές ,

, είχαν περιορισμένη διάρκεια ,

, και διασφάλισαν δίκαιη ισορροπία μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και δικαιωμάτων των αιτητών.

Η απόφαση λήφθηκε με πλειοψηφία πέντε δικαστών, ενώ μειοψηφία διατύπωσαν οι δικαστές Γιώργος Σεργίδης και Anna Adamska-Gallant.

Την υπόθεση για λογαριασμό του Γενικού Εισαγγελέα χειρίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θεοδώρα Χριστοδουλίδου.