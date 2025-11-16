Τεράστιο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η φετινή διοργάνωση του 13ου Ενεργειακού Συμποσίου καθώς τρέχουν πολλές εξελίξεις, για την ενέργεια, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, που θα είναι ο κύριος ομιλητής στο Συμπόσιο, δήλωσε ότι σύντομα θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου.

Το 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο, που όπως πάντα, διοργανώνεται από την Εταιρεία FMW Financial Media Way και το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 – 18:00 στο Royal Hall στη Λευκωσία.

Στους ομιλητές του Συμποσίου εκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, έχουν για να μιλήσουν προσκληθεί η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητριάδου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ξένοι Πρέσβεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean κ. Μαθιός Ρήγας, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ κ. Γ. Πέτρου, Πρόεδροι και αρμόδιοι θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι διεθνών ενεργειακών εταιρειών, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκοί και διακεκριμένες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στο επίκεντρο της θεματολογίας του Συμποσίου είναι το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, ο ηλεκτρισμός, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Ενεργειακή Αποδοτικότητα.

Ειδικότερα, η ατζέντα του 13ου Ενεργειακού Συμποσίου περιλαμβάνει:

Τις γεωπολιτικές και ενεργειακές ανακατατάξεις στην Ευρώπη και στην περιοχή μας.

Τα επόμενα βήματα της Κύπρου στον τομέα της έρευνας και της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, υπό το φως των νέων δεδομένων.

Τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της ενεργειακής συνεργασίας των κρατών της περιοχής.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος της Κύπρου.

Τη σημασία των πόρων φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση.

Τις επενδύσεις των ενεργειακών εταιρειών στη ΝΑ Μεσόγειο.

Τους σχεδιασμούς για τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο στην Ευρώπη.

Τη δημιουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ.

Το Ενεργειακό Συμπόσιο για 12 συνεχή χρόνια έδωσε αρκετές απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα που αφορούν το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου. Μέσα από τις εισηγήσεις, τους προβληματισμούς, την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και τα ετήσια πορίσματα του, το Ενεργειακό Συμπόσιο καθιερώθηκε ως η σημαντικότερη σύναξη για τα ενεργειακά δρώμενα της Κύπρου. Με την κάθε χρονική συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού (ΗΠΑ, Ισραήλ, Αιγύπτου κ.ά.), αλλά και ακαδημαϊκών, τεχνοκρατών και εκπροσώπων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών, έδωσε το στίγμα του ενεργειακού ταξιδιού της χώρας μας και χάραξε την πορεία των επόμενων κινήσεων μας. Η τεράστια προβολή που τυγχάνει από όλα τα ΜΜΕ της Κύπρου, της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, μεταφέρει με ξεκάθαρο τρόπο τα μηνύματα που αφορούν τα ενεργειακά θέματα της Κύπρου. Όσοι παρακολούθησαν τις προηγούμενες εργασίες του Ενεργειακού Συμποσίου, που οργανώνουν από κοινού το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και η FMW Financial Media Way, δηλώνουν ότι αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για τα ενεργειακά δρώμενα της Κύπρου.

