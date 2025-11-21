Τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και της αξιοποίησης των ψηφιακών δυνατοτήτων του κράτους για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις υπογράμμισε ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, σε ενημερωτική ημερίδα του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ) για τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και τη ψηφιακή μεταρρύθμιση στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη φαινομένων διαφθοράς και στους μηχανισμούς ενίσχυσης της ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΛ, χαιρετίζοντας την ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ο κ. Αντωνιάδης ανέδειξε ότι «η επαγγελματική επάρκεια, η ακεραιότητα και η διαφάνεια είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος».

Η ημερίδα, ως καθιερωμένη δράση της Αρμόδιας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης των λειτουργών-πυρήνων Δημόσιων Συμβάσεων, με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας επαγγελματισμού και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Σε παρέμβασή της, η Έλενα Πατέρα, μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ανέπτυξε το θέμα «Διαφθορά και Δημόσιες Συμβάσεις: Προκλήσεις και Μηχανισμοί Πρόληψης», αναδεικνύοντας τη σημασία της νομοθεσίας για διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων από δημόσιους αξιωματούχους. Παρουσίασε τις πρόνοιες της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία λομπιστών, ενώ ακολούθησε παραγωγική συζήτηση με τα μέλη της Αρχής.

Στη συνέχεια, οι λειτουργοί της Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων του ΓΛ ανέλυσαν τις βασικές αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που επήλθαν το τελευταίο έτος, καθώς και τα συμπεράσματα που απορρέουν από τις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και των Εθνικών Δικαστηρίων.

Όπως σημειώνεται, θετική εντύπωση προκάλεσαν στους συμμετέχοντες τα νέα ψηφιακά εργαλεία που προωθούνται με στόχο την αυτοματοποίηση και την αναβάθμιση των διαδικασιών σε θέματα δημόσιων συμβάσεων, τα οποία επίσης παρουσιάστηκαν από τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πέραν των 800 λειτουργών, από Υπουργεία και Υφυπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές και Γραφεία, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, επιβεβαιώνοντας το ευρύ ενδιαφέρον για τις μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες συμβάσεις και τη θωράκιση της ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση.